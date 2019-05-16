«Толя Робот» и ТНТ будут повышать мотивацию казанцев на Кремлевской набережной

20 мая на ТНТ стартует один из самых долгожданных сериалов 2019 года «Толя Робот». Накануне премьеры на Кремлевской набережной Казани будет установлена стена, на которую любой желающий сможет добавить свою мотивационную тему.

Там постоянно будут находиться профессиональные художники граффити, которые перенесут идею горожан на поверхность стены. Чтобы было проще объяснить смысл своего креатива, рядом с большой стеной будет установлена маленькая, где каждый сможет наглядно показать свою задумку, а не объяснять все художникам на пальцах.

Идею мотивировать казанцев ТНТ позаимствовал у главного героя сериала «Толя Робот». По сюжету Толя (Александр Паль) молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги. Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества.

Несмотря на царящие вокруг тотальное воровство и полное безразличие соседей к условиям жизни, главный герой начинает борьбу за благополучие родного дома. Он-то знает: разруха прежде всего в головах.

Толя вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями. Замкнутую сиделку Люду (Валентина Мазунина) — заняться повышением самооценки. Начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. И не беда, что она собирается переезжать в Москву, это только подзадоривает главного героя, добавляя еще больше уверенности.

Приходи 18 мая на Кремлевскую набережную с 13:00 до 18:00 и поделись своей мотивацией. А уже 20 мая в 20:00 смотри на ТНТ сериал «Толя Робот» - вдохновляющую историю о любви и желании жить полной жизнью вопреки любым трудностям.