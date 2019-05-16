Афиша Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала на май 2019 года

16 мая - «ЛЮБИШЬ, НЕ ЛЮБИШЬ...» начало в 19.00 12+

17 мая «ДИЛЯФРУЗ – REMAKE» начало в 12.00 12+

18 мая «ГОЛУБАЯ ШАЛЬ» начало в 18.00 12+

19 мая «ОЧАРОВАННЫЙ ТАНЦЕМ» начало в 18.00 12+

Спектакль «Очарованный танцем» родился из разового проекта для юбилея народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова. Популярный актер отказался от традиционного формата юбилейного вечера и попросил драматурга и режиссера Ильгиза Зайниева написать и поставить короткую пьесу о человеке танца. Затея удалась. Более того, театр получил множество зрительских откликов с предложением включить спектакль в репертуар. Драматург дописал ряд сцен и укрепил сюжетный каркас, летом начались репетиции.

СЮЖЕТ

В родной город после долгого отсутствия прибывает Саяр Рамиев – танцор, одержимый своим искусством. Встречает свою давнюю любовь, знакомится с новым поколением хореографов, понимает важные для себя истины. Глубокие мысли авторов спектакля заключены в изящную форму музыкальной комедии с обилием танцевальных номеров. Девиз спектакля: никто не уйдет разочарованным.

Билеты можно приобрести на сайте театра https://kamalteatr.ru/