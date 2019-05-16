ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ! Пройди бесплатный тест на ВИЧ в мобильном пункте тестирования

С 14 по 19 мая 2019 года по всей стране будет проходить VI Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная к Всемирному Дню памяти умерших от СПИДа. Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями министерства здравоохранения Татарстана с 13 по 17 мая совершает автопробег по республике с предоставлением населению экспресс-тестирования на ВИЧ в мобильном пункте тестирования.

13.05.19 – Зеленодольск с 11.00 до 14.00 на площадке возле Центрального рынка

15.05.19 - Нурлат с 11.00 до 13.00 на площадке около ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» (ул.Ленинградская ,15)

15.05.19 - Чистополь с 15.30 до 16.30 на площадке возле ГАПОУ «Чистопольское медицинское училище» (ул. Нариманова, 46)

17.05.19 - Казань, ул.Баумана с 11.00 до 14.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.