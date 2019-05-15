2019-05-16T21:35:27+03:00
Общество

"Плати 500 рублей или разобьем твою машину": В Казани два приезжих студента вымогали у автомобилистов деньги

Злоумышленников, угрожавших уничтожить имущество 27 казанцев, уже задержали
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Накануне сразу несколько десятков автомобилистов, проживающих в Приволжском районе Казани обнаружили на своих машинах странную записку. В ней прямым текстом было написано, что машину грозятся разбить, если владелец автомобиля не согласится заплатить 500 рублей.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

"Здравствуй, мой дорогой друг, я хочу сообщить тебе, что твоему автомобилю осталось жить совсем недолго, т.к. в ближайшее время мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой авто остался цел и невредим, переведи в течение суток 500 р. на номер карты. Если ты решишь спрятать машину, то знай, что госномер будет находиться в списке до тех пор, пока вашу машину не найдут наши люди. Хорошего дня!" - было написано в записке.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Естественно, что мириться с подобными угрозами автомобилисты не собирались и массово отправились писать заявления в полицию. Всего набралось 27 заявлений.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "вымогательство". Полицейским не составило огромного труда вычислить злоумышленников. Ими оказались два 19-летних студента, приехавших в Казань из Оренбурга и Стерлитамака.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- В ходе допроса задержанные свою вину полностью признали и рассказали, что таким образом решили заработать денежные средства. Всего за ночь они разместили на автомобилях порядка 150 записок, - сообщили в пресс-службе татарстанской полиции.

Подозреваемых задержали. В настоящее время их отпустили под подписку о невыезде. В целом же, злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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