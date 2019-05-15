2019-05-16T21:35:27+03:00
Общество

Магазины Билайн оцепили специальными лентами

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Фото: Билайн.Фото: Билайн.
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Магазины Билайн были оцеплены специальными желтыми лентами. Причиной стала пропажа обычных цен.

Фото: Билайн.

Фото: Билайн.

В самой компании называют происходящие события «Безумными скидками» и отмечают, что явление стремительно распространяется на все салоны сети. Остановить «безумие» Билайн сможет только 26 мая 2019 года.

Фото: Билайн.

Фото: Билайн.

Пока Билайн распродает смартфоны, этим реально воспользоваться и потратить сэкономленные деньги на развлечения во время майских выходных. А узнать о мероприятиях в вашем городе можно будет прямо со свежекупленных смартфонов. Так, если приобрести смартфон вместе со страховкой и аксессуарами или пакетом настроек и аксессуарами, то размер скидки может составить 6 500 рублей. Например, скидка на новинку 2019 года Нonor View 20 256 GB в составе комплекта со страховкой составит 5 199 рублей. Общая стоимость комплекта в этом случае - 44 990 рублей.

Фото: Билайн.

Фото: Билайн.

Работники салонов ждут наплыва покупателей, которые раньше не пользовались смартфонами. Причиной стали скидки до 4500 рублей на покупку устройства вместе с пакетом настроек от Билайн. То есть телефон специалисты настроят под запрос клиента прямо на месте. Теперь можно будет не разбираться в нюансах работы сети и различиях в тарифах на интернет, чтобы объяснить, как это работает, а отправиться заниматься чем-то более интересным.

Фото: Билайн.

Фото: Билайн.

Лайфхак, если у вас уже есть смартфон, и новый вам не нужен, все равно можно урвать плюсов от Билайн и закупиться аксессуарами со скидкой до 90%, причем и в магазинах, и на сайте. Или можно скооперироваться с кем-то из знакомых, присматривающихся к новому смартфону, и получить скидку до 2 000 рублей на смартфон, выбрав нужные аксессуары. Примечательно, что в акции участвуют популярные аксессуары– защитные пленки и стекла, наушники, зарядки.

Подробнее https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/bezumnie-skidki-v-beeline-viberi-svoyu/.

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, Москва, ул. 8 М

ИСТОЧНИК KP.RU

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