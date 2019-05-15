«Дом.ru» и телеканал Museum приглашают казанцев в первый Instagram-музей

Телеком-оператор «Дом.ru» и канал Museum приглашают казанцев на «Ночь музеев» в Галерею современного искусства (ул. Карла Маркса, 57). Посетителей ждут тематическая фотосессия, интеллектуальная игра «Найди художника» и розыгрыш подарков. Событие состоится в субботу, 18 мая с 19 до 22.00.

«Дом.ru» и Museum создадут на своей площадке собственный Instagram-музей. Гостей ждет уникальная фотозона 360 градусов, состоящая из трех частей. Первая из них посвящена русским художникам XX века, работавшим в жанре супрематизм – Казимиру Малевичу и Василию Кандинскому, вторая – японской художнице Яёи Кусаме, которая не только пишет картины, но и создает яркие коллажи, мягкие скульптуры, перфомансы и инсталляции. На третьей поклонники современного поп-арта узнают яркий и неповторимый стиль Кита Харинга. На площадке будет работать инстапринтер, а все желающие смогут проверить свои знания, став участниками игры «Найди художника», и получить подарки от «Дом.ru». Те, кто не попал на «Ночь музеев», могут выиграть арт-подарки в конкурсе, которые приготовил канал Museum. Для этого достаточно ответить на вопросы теста в сообществе «Дом.ru» в «ВКонтакте» и сделать репост записи на свою страницу (на время конкурса страница должна быть открытой). Победители, выбранные случайным образом, выиграют стильную футболку или сумку с дизайном, созданным телеканалом. Итоги будут подведены до 30 мая.

Международная акция «Ночь музеев» пройдет в России в 13-й раз. В этот день музеи работают бесплатно и непривычно долго, некоторые - до самого утра. Культурные учреждения представят гостям особые программы, устраивая мастер-классы, квесты, лекции, концерты и творческие занятия.

«Музеи по всему миру заводят аккаунты в социальных сетях. Знакомство с высоким искусством для многих теперь начинается с виртуального похода в музей, где можно приобщиться к современным тенденциям в искусстве, «посетить» интересную выставку, быть в курсе новинок и творческих проектов. Мы с телеканалом Museum решили поддержать тренд. Будем рады видеть омичей в нашем Instagram-музее», - отмечает директор казанского филиала «Дом.ru» Бачурина Светлана.

Канал Museum, полностью посвященный искусству, доступен в цифровом ТВ «Дом.ru TV». Зрители могут смотреть репортажи с выставок и из музеев со всего мира, посещать мастерские художников, знакомиться с историями самых известных картин. Слоган канала гласит: «У искусства появился новый дом. Ваш».