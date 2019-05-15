2019-05-16T14:42:15+03:00
Происшествия

После празднования 18-летия девочки из Ульяновской области, сосед убил ее отца и брата, ранил мать и саму именинницу

Злоумышленника задержали, пострадавшие находятся под наблюдением врачей
Владимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали.Злоумышленника задержали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Страшные события развернулись утром 15 мая в поселке Ишеевка, что в Ульяновской области. Семья местных жителей минувшим вечером отмечала значимый праздник - совершеннолетие дочери.

Утром в дом ворвался сосед семейства. Вместо поздравлений он достал нож и набросился на членов семьи. Первыми под руку соседу попались 44-летний отец семейства и 10-летний сын. Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Злоумышленник на этом не остановился и набросился на именинницу и ее мать. Им он также нанес удары ножом после чего скрылся.

На место происшествия вызвали медиков и полицейских. Узнав о трагедии, на место происшествия прибыл губернатор региона Сергей Морозов и министр здравоохранения области Сергей Панченко.

По последним данным, мать и дочь медикам удалось спасти, они находятся в больнице. А вот 10-летний мальчик умер по дороге в реанимацию.

- По словам министра здравоохранения региона Сергея Панченко, одна из пострадавших находится в районной больнице, медики оказали ей необходимую помощь. Сейчас решается вопрос о необходимости перевода в областную больницу. Её мать находится в состоянии средней степени тяжести, её госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Губернатор поручил главе районной администрации и министерству семейной, демографической политики и социального благополучия оказать семье всю необходимую финансовую и организационную помощь, - рассказал пресс-секретарь администрации области Тимофей Гончарук.

Уже известно, что злоумышленника удалось задержать. Сейчас выясняются причины, которые побудили его устроить кровавую расправу над соседями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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