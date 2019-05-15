Казанского гимназиста, принесшего в школу пистолет и нож, отправили под домашний арест и обязали посещать психолога-суицидолога

В Ново-Савиновском районном суде избирали меру пресечения для 17-летнего Искандера Х. Гимназист в понедельник, 13 мая, принес на занятия пневматический пистолет и нож. Тревогу подняла мама одной из одноклассниц мальчика. Десятиклассница ей сообщила, что Искандер потребовал от учительницы встать у стены, а сам развалился на ее месте. Выйти из кабинета он никому не позволял. До тех пор, пока не приехали полицейские, которые и задержали гимназиста.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Но позже стали известны некоторые детали - родители Искандера взяли отпуск, чтобы находиться вместе с ним, родители одноклассников подписали обращение, чтобы десятиклассника на время следствия оставили на свободе.

Суд принял решение - отправить под домашний арест до 13 июля. Подростка обязали посещать психолога-суицидолога.

КТО ВИНОВАТ?

В вопросе, кто не уследил, родственники и гимназия разбираются сами в себе. Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, Искандер боле года проживает с отцом. Мама мальчика уехала жить и работать в Москву. А папе, сотруднику банка, похоже, не хватает времени на общение с сыном.

- Отец считает, что сын в школе не имел друзей, что там ему было не комфортно, вот и пришел он туда с пистолетом, - рассказал источник. - Пневматическое оружие, кстати, он позволил купить ему сам. Денег не дал, но когда подросток заработал, то не возражал против такой покупки. Про то, что сын влюблен, он или не знал, или не думал, что у него все так серьезно.

В свою очередь педагоги намекают, что Искандеру не хватало родительской любви и заботы.

- Мальчик изменился после того, как мама переехала, - отмечают учителя гимназии №7 на условиях анонимности. - Да, сейчас у него такой возраст, когда еще не мужчина, но и не мальчик, гормональные срывы очень часто бывают в этот период. Сейчас как никогда Искандеру, да и любому другому подростку, требуется особое внимание со стороны родителей. Не навязывание, но надежное плечо, на которое можно опереться или даже поплакать. Похоже, что он был лишен этого. Во время пребывания в гимназии Искандер не показывал, что у него какие-то трудности. Веселился, шутил...

Педагоги полагают, что катализатором этого эмоционального напряжения стала юношеская влюбленность. Девушка, к которой испытывает чувства десятиклассник, не воспринимает его всерьез, подначивает, что он не крутой. Вот он и решил ей доказать, насколько может быть крут. Доказывать решил по детски - с пистолетом и ножом, а когда понял, что натворил, не выдержал и заплакал.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ "ГРАЧ"

После задержания у десятиклассника изъяли пистолет, который он принес с собой в школу. Оказалось, что это - пневматика, оружейники опознали МР-655К — пневматический газобаллонный пистолет. Внешне похож на боевой пистолет Ярыгина "Грач", по эскизам которого и создавался. Пистолет не пользуется большой популярностью, стоит чуть более 5,5 тысячи рублей. Поскольку его дуэльная энергия не превышает 3 Дж, разрешения на его приобретение получать не надо. Купить его можно в любом спортивном или охотничьем магазине.

ТТХ

Габаритные размеры: 200x150x40 мм

Масса без снаряжения — 700 грамм

Дульная энергия — до 3 Дж.

Калибр - 4,5 мм

Начальная скорость пули - до 100 м/с

Прицельная дальность - 10 метров

Пистолет сконструирован для стрельбы стальными шариками BB или свинцовыми пулями типа «Диаболо». Магазин бункерного типа вмещает до 100 пуль BB, барабан вмещает 8 свинцовых пуль типа «Диаболо».

Один газовый баллончик позволяет произвести до 150 выстрелов.

Предохранитель и защёлка выбрасывания магазина расположены с обеих сторон, что делает удобной стрельбу как с правой, так и с левой руки.

Пистолет не пользуется большой популярностью