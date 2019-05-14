Эвакуация аэропорта "Казань": Пассажир рейса, вылетавшего в Москву, заявил о бомбе на борту
Тревогу в аэропорту столицы Татарстана объявили 13 мая в 22.10. Командир самолета, готовившегося к вылету в Москву сообщил о том, что на борту воздушного судна находится взрывное устройство. Об этом ему стало известно от бортпроводников, которые в свою очередь узнали о заложенной бомбе от одного из 30-летних пассажиров. Мужчина был с признаками опьянения, но это сообщение все восприняли реально и срочно эвакуировали 90 пассажиров этого судна и тех, кто в это время находился в аэропорту. В это время в здании находилось 300 посетителей.
Пока кинологи и спецслужбы осматривали самолет, посетители аэропорта ожидали окончания проверки сидя на газонах возле здания.
Никакого взрывного устройства так и не нашли, на тщательную проверку судна и аэропорта потребовалось 1,5 часа, после этого самолет отправился в дальнейший рейс, а посетителей пригласили в здание аэропорта.
Эвакуация аэропорта в Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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