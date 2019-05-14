«Заминировавшего» самолет в аэропорту Казани полицейские могли задержать до его посадки на борт

В столице Татарстана правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства по факту сообщения о заложенной в самолете бомбе. Напомним, что все произошло 13 мая в 22.10 в международном аэропорту Казань командиру воздушного судна, следовавшего в Москву, поступило сообщение о том, что один из пассажиров заявил о заложенной на борту бомбе.

После этого эвакуировали как пассажиров, так и экипаж – всего 96 человек. На улицу в целях безопасности выпроводили и тех, кто находился в здании аэропорта - 300 человек, в том числе и персонал. После тщательного осмотра представителями экстренных служб самолета и всего здания судно все же отправилось в Москву, но уже без одного из пассажиров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/708549" frameborder="0"></iframe> Эвакуация аэропорта в Казани.

«КП-Казань» удалось узнать у очевидцев подробности этого происшествия.

- Мы на улице стояли, муж ушел курить, и я заметила компанию молодых людей, которые вели себя явно нетрезво, - сообщила Елена Н. - Еще подумала, не дай Бог, чтобы они в нашем самолете летели. Парни, а их было три человека, вели себя вызывающе, громко разговаривали, пили что-то из бутылки, махали руками. Потом к ним подошли полицейские, начали проверять документы. Я обрадовалась - сейчас их задержат, и мы спокойно улетим. Но один из этих парней показал какое-то удостоверение полицейским, и те всех отпустили.

Компания притихла и вскоре зашла в здание аэропорта. Затем Елена увидела их уже во время посадки в самолет. К парням присоединились девушки, но сели они не вместе. Елена заметила, что к тому мужчине, который показывал какое-то удостоверение полицейским, подошел один из пассажиров. Женщина поняла, он занял не свое место, и его просят пересесть.

- Потом к этим мужчинам подошла женщина и сказала тому что с удостоверением, мол, она уже договорилась - ее сосед согласился пересесть, чтобы они летели вместе, - вспоминает Елена. - Парень встал, что-то пробормотал пассажиру, тот даже замер на миг. Мужчина позвал стюардессу, и через какое-то время нам сказали, что вылет задерживается, самолету необходима дозаправка. Нас попросили выйти, и уже через какое-то время стало понятно, что что-то произошло. В Москву мы прилетели с большим опозданием, и этого парня с удостоверением я в салоне больше не видела.

Как удалось выяснить «КП-Казань», тот самый молодой человек, покидая занятое им место, заявил пассажиру, что он бы и сам там не остался, потому что это кресло заминировано. Мужчина обо всем рассказал бортпроводнику, та - командиру экипажа. Бомбу в итоге не обнаружили.

«Шутника» задержали, упомянутого удостоверения, из-за которого его в первый раз отпустили полицейские, при нем не нашли, но обратили внимание, что он нетрезв. В линейном отделе полиции в отношении пассажира составили протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

- Когда стали «пробивать» его личность, то выяснили, что к своим 30-ти годам у него за плечами три судимости за насильственные преступления - грабеж, например, - сообщил собственный источник «КП-Казань» в правоохранительных органах. - Сейчас с ним работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».