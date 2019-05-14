В казанском парке «Крылья Советов» прошел «Парад Колясок-2019»

Во вторник, 7 мая, в парке «Крылья Советов» прошел организованный «Комсомольской правдой» в Казани «Парад колясок-2019». Это было специальное шествие, участниками которого выступили семьи с детскими колясками, оформленными в различных стилях. Принять участие в этой затее могли все, как взрослые с настоящими детскими колясками, так и дети от 4 до 7 лет с игрушечными. На протяжении мероприятия все родители с маленькими детьми могли бесплатно получить детское питание марок «Егор Иваныч» и Habibi, а также много других приятных бонусов от компании «Бибиколь».

Маленькие виновники торжественного шествия восседали на своих колясках-танках, колясках-ракетах, колясках-каретах, колясках-тронах и колясках-лодках. Ребята чуть старше одевались в костюмы (были здесь и медсестры, и белочка, и Красная Шапочка), демонстрировали свои самокаты и автомобили на пультах управления. Словом, креатив участников в этот вечер в парке превзошел все ожидания.

Праздник начался в 17.00. Все участники при помощи родителей представили свои необычные транспортные средства. Они рассказывали о своей семье, о процессе создания необычного экипажа, о планах и настрое. А вот, например, в семье Кузнецовых родители нарядили дочь в космонавта, заранее подготовили речь и даже отрепетировали с ней танец.

Третье место получила семья Кузнецовых.

Мероприятие собрало не только участников, но и огромное число зрителей, на протяжении вечера организовывались конкурсы и среди них. Маленькие дети, школьники, подростки и их родители участвовали в танцевальных флешмобах и получили подарки - детское питание марок «Егор Иваныч» и Habibi, сувениры от компании «Бибиколь».

Зрители читали стихи о войне. О войне же говорили и участники «парада». Так, например, семья Ахтямовых сделала из коляски лошадь и рассказала историю о своем дедушке, который был ребенком, когда на себе испытал все тяготы военного времени. Немало было в «Крыльях Советов» и колясок-танков, колясок-лодок и военных медсестер. Этот факт говорит о том, что родители с детства учат своих детей патриотизму и рассказывают им о героических победах предков. В преддверии Дня Победы это как никогда важно.

После знакомства участники «парада» отправились шествовать по парку. В это время жюри выбирало победителей. Все ребята были достойны победы, но призовых мест было три. Так, почетную бронзу получила семья Кузнецовых, которые сделали из коляски ракету, а из ребенка - космонавта. Серебро завоевала семья Байрамовых с двумя чудесными детьми - сыном-танкистом и дочерью-медсестрой. Ребята очаровали зрителей и членов жюри не только креативным мышлением, но и харизмой.

И, наконец, заслуженное золото завоевала семья Кораблевых. Молодые родители сделали из коляски своего сына настоящий корабль, идущий под гордым названием «Корабль Тимофей». На это они потратили много клея и картона, а также пару дней.

Первое место заняла семья Кораблевых.

Однако издательский дом «Комсомольская правда», компания «Бибиколь», компания «ОДК» (детское питание Habibi), Центр раннего развития «Егоза» и частный детский сад ArtKids не могли не наградить специальными призами еще четырех участников праздника.

семья Байрамовых.

Ими стали: семья Дмитриевых, которая дружно превратилась в пчелок; семья Блохиных, посадивших свою дочь Елизавету на железный трон из сериала «Игра престолов»; семья Ризвановых, чьи сыновья стали врачом на самокате и супергероем; и семья Антоновых, представившая на суд зрителей сразу два экспоната: коляску «Парк юрского периода» и велосипед «Радости лета».

Семья Дмитриевых.

Железный трон от Елизаветы Блохиной.

Семья Ризвановых.

Семья Антоновых.

Подарками для них стали:

путевка на базу отдыха «Бережок»;

сертификат на посещение частного детского сада ArtKids;

игрушки и сертификат на посещение занятий в Центр раннего развития «Егоза»;

подарочный набор детского питания от компании «Бибиколь»;

подарочный набор детского питания марки Habibi и Егор Иваныч;

сувениры от туристической компании «Семейный чемодан»,

сертификат на посещение детского бассейна от 3 месяцев до 7 лет «АкваАнна»;

сертификат на посещение соляной пещеры «Дыхание»;

лунные календари от ИД «Инсан Медиа Групп»;

самокат от магазина «Велоспорт».

Остальные участники также получили не только хорошие воспоминания и дипломы, но и различные подарки от партнеров «Комсомольской правды» в Казани: детское питание марок Habibi и «Егор Иваныч», «Бибиколь», билеты в детский развлекательный центр «Тики-Вики» и игропарк «Остров сокровищ», сертификаты на посещение соляной пещеры «Дыхание», поздравительные открытки от издательского дома «Инсан Медиа Групп», игрушки и другие призы от магазина для детей «Аленка», а также сувенирную продукцию от туристической компании «Семейный чемодан».

Туристическая компания «Семейный чемодан» имеет большой многолетний опыт работы с туристами. Отдельное внимание компания уделяет туризму в пределах России, а именно - автобусному туризму. «Семейный чемодан» располагает собственным парком немецких автобусов, что позволяет обслуживать туристов без посреднических наценок. Главным преимуществом автобусного туризма является относительная дешевизна туров, большой охват местных достопримечательностей, мобильность туристической группы и, конечно, ее сплоченность.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников конкурса и своих партнеров за проведение «Парада колясок».

Особую благодарность выражаем администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, а также Дирекции парков и скверов города Казани за поддержку и помощь в проведении праздника.

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НАШИ ПАРТНЕРЫ

База отдыха «Бережок» - это красивейшая природа, свежий, чистый лесной воздух, шикарный вид на красавицу Волгу, удобные места для купания (чистейший и обустроенный пляж с видом на бескрайнюю акваторию). Хотите пощекотать нервы: К Вашим услугам катание на катере, «банане» и «таблетке».

Для проживания предоставляются летние щитовые домики, комфортабельные домики со всеми необходимыми удобствами, а также номера в гостинице, для особо взыскательных посетителей, также можно снять домик на сутки.

А какая здесь рыбалка! Сом, щука, судак, лещ, сазан… Раздолье и для поклонников спиннинговой ловли, и для приверженцев поплавочной снасти. Рядом расположены несколько озер, где так приятно посидеть с утра или на вечерней зорьке с удочкой на окуня и карася.

К услугам гостей базы отдыха «Бережок» жаркая баня, бильярд, возможность затеять шашлыки, приготовить плов или уху, отличный банкетный зал и услуги столовой, где работают профессиональные повара. По Вашему желанию, мы можем обеспечить как полный пансион, так и предоставить нашим гостям возможность самостоятельно проявить кулинарные способности.

Сайт базы отдыха «Бережок»

«Егор Иваныч» – уникальное детское питание. Оно производится по ГОСТ и в этом его основное отличие от многих конкурентов. Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% сырья отечественное. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов. Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов. «Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь, не даром наш слоган «По-взрослому для малышей»!

habibi – СЕКРЕТ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. habibi – это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания. Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.

· habibi впервые было выпущено в Марокко

· сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100% сырья «ХАЛЯЛЬ»

· в производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО

· качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль»

«БИБИКОЛЬ» - компания, которая 18 лет является эксклюзивным поставщиком на российский рынок адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока. Продолжая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША», а также эксклюзивный продукт - козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

Сайт «БИБИКОЛЬ»

Центр раннего развития «Егоза» - это пространство счастливого детства и осознанного родительства. Более 15 лет мы создаём условия для свободного проживания детства. Наши выпускники с лёгкостью и уверенностью вступают в новый школьный этап. Большая команда опытных воспитателей, психологов и нейропсихологов искренне любят своё дело.

Приглашаем на экскурсию в детский сад!

Сайт центра образования «Егоза»

Частные детские сады ArtKids - это сеть разноплановых и разно концептуальных частных детских садов. Это и традиционный татарский детский сад и логопедический, и оздоровительный, и спортивный... есть детский сад с музыкально-театральной направленностью и садики с традиционными ценностями. Главное, что их объединяет и дает им право с гордостью называться сетью - это любовь к нашим детям, искренняя забота об их здоровье физическом и эмоциональном, желание дать им все самое лучшее и ценное, чтобы они смогли вырасти успешными и счастливыми на радость нам с Вами, дорогие родители! Их коллектив - это опытные воспитатели и педагоги, медработники, логопеды, психологи, профессиональный уровень которых соответствует всем стандартам. Можете быть абсолютно уверены - Ваш ребенок в надежных руках.

Сайт ArtKids

Сладкая вата, поп-корн, мороженое - все это от «Эврики», которая предоставляет товары и услуги для мероприятий и праздников.

Туристическая компания «Семейный Чемодан» - имеет большой многолетний опыт работы с туристами. Отдельное внимание мы уделяем туризму в пределах России, а именно — автобусному туризму. Мы располагаем собственным парком немецких автобусов марки NEOPLAN И MERCEDES, что позволяет нам обслуживать туристов без посреднических наценок. Главным преимуществом автобусного туризма является относительная дешевизна туров, большой охват местных достопримечательностей, мобильность туристической группы, и, конечно, её сплочённость.

Сайт компании «Семейный Чемодан»

Соляная пещера в Авиастроительном районе «Дыхание». Это место, где можно отдохнуть и поправить свое здоровье всего за 40 минут. Как часто Вы бываете на море? Теперь у Вас есть возможность дышать соленым воздухом, не выезжая даже за пределы своего района.

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Парк аттракционов «Тики-Вики» - отличный способ провести время с семьей! Единый билет- единая территория. В парке расположено более 25 аттракционов - лабиринты, тюбинги, батуты, скалодромы - готовы принять маленьких гостей и их родителей.

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