В центре благотворительного фонда «Ярдэм» стартовали учебно-лечебные курсы для слепых и слабовидящих

В учебно-реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стартовали бесплатные учебно-лечебные курсы для слепых и слабовидящих людей. Это стало благодаря софинансирования, а именно получению гранта Президента России на развитие гражданского общества.

Это уже четвертые курсы фонда «Ярдэм» для незрячих и слабовидящих из пяти запланированных. Который проходят в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем».

Так, на месячные курсы прибыли более 50 человек из различных регионов России и населенных пунктов Татарстана.

- Вместе держать уразу, вместе идти на ифтар – это огромное благо, счастье. Это – милость Аллаха, - сказала директор учебно-реабилитационного центра при НИБФ «Ярдэм» Малика ханум Гельмутдинова на открытии курсов, которые проходят в священный месяц Рамадан.

Стоит отметить, что эти курсы востребованы незрячими людьми, поскольку на территории России практически отсутствуют аналогичные центры, в которых вкупе реализовывались бы не только лечебные и реабилитационные, но и духовные программы.

СПРАВКА

1 июня 2018 Года проект по реабилитации слепых и слабовидящих людей «Видеть и слышать сердцем» Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» стал победителем конкурса грантов Президента России.

Среди 58 заявок из Татарстана, ставших победителями конкурса, проект «Видеть и слышать сердцем» занял первое место по величине суммы грантовой поддержки.

Цель данного проекта – улучшение качества жизни людей-инвалидов по зрению путем реализации комплексного подхода для их образовательной, психологической и медицинской реабилитации, социализации в обществе. Одной из задач проекта является привлечение общественного внимания к проблеме инвалидов.

Официально проект стартовал 11 июня 2018 года и продолжится до сентября 2019-го. В течение данного периода планируется осуществить обучение пяти групп общей численностью 225 человек.

Проект «Видеть и слышать сердцем» предполагает обучение чтению по системе Луи Брайля; обучение компьютерной грамотности с помощью специальной программы «Jaws»; психологическую реабилитацию; медицинскую помощь; культурную программу и экскурсии; спортивные мероприятия; занятия по ориентированию на местности; обучение домоводству; оказание юридической помощи; постреабилитационное сопровождение, содействие в трудоустройстве незрячих.

При желании обучающиеся могут освоить чтение арабской графики, обучиться основам Ислама. В результате обучения компьютерной грамотности незрячие получают эффективный инструмент свободного самостоятельного доступа к общественным информационным ресурсам.

Незрячие и слабовидящие реабилитанты также принимают участие в массовых ифтарах.

В месяц Рамазан на территории центра НИБФ «Ярдэм»и близ одноименной мечети (Казань, ул. Серова, д. 4а) они будут походить вплоть до 3 июня в специальных «Шатрах Рамадана».

Так, организованное фондом «Ярдэм» разговение после дневного поста будет проходить в мечети ежедневно для 1 200 человек.

Гостей «Шатров Рамадана» ждет проповедь имама, красивое чтение Корана, различные творческие номера (стихи, нашиды), и конечно праздничный ужин. Каждый желающий может не только приобщиться к уникальной атмосфере тепла и любви, но принять в ее создании активное участие.

Контакты для дополнительной информации:

Римма Гатина. Телефон: 8-917-864-64-80.