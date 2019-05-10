В Татарском театре кукол «Экият» состоялось открытие гастролей Московского театра кукол

10 мая в Татарском театре кукол «Экият» состоялось официальное открытие гастролей Московского театра кукол. С приветственным словом выступила директор МТК Людмила Викторовна Редько. Она выразила огромную благодарность казанскому театру и зрителям за доверие и проявленный интерес.

Гости из Москвы привезли четыре спектакля: «Мальчик-с-пальчик», бэби-спектакль «Театр на ладошке. Зима», «Знаменитый Мойдодыр» и «Все мыши любят сыр». В премьерный день одним из первых зрителям представили волшебную сказку для маленьких, да удаленьких по пьесе Николая Шувалова «Мальчик-с-пальчик», в исполнении заслуженной артистки России Натальи Ромашенко и заслуженной артистки Татарстана Галины Кузнецовой.

Это захватывающая история о том, как главный герой прошел темный лес, перехитрил Людоеда-великана, защитил старших братьев и возвратился домой целый и невредимый. Великолепная актерская игра и неожиданные сценические решения с легкостью удерживают внимание не только маленьких зрителей, но и взрослых. Спектакль смотрится на одном дыхании, то и дело по залу разносится детские возгласы «Смотри, смотри, ах».

Гастроли Московского театра кукол продлятся в столице Татарстана до 12 мая.