2019-05-10T19:23:59+03:00
Звезды

В Татарском театре кукол «Экият» состоялось открытие гастролей Московского театра кукол

Гости из Москвы привезли в Казань четыре спектакля
Софья ВАЛЕЕВА
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Фото: пресс-служба Татарского театра кукол «Экият».Фото: пресс-служба Татарского театра кукол «Экият».
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10 мая в Татарском театре кукол «Экият» состоялось официальное открытие гастролей Московского театра кукол. С приветственным словом выступила директор МТК Людмила Викторовна Редько. Она выразила огромную благодарность казанскому театру и зрителям за доверие и проявленный интерес.

Гости из Москвы привезли четыре спектакля: «Мальчик-с-пальчик», бэби-спектакль «Театр на ладошке. Зима», «Знаменитый Мойдодыр» и «Все мыши любят сыр». В премьерный день одним из первых зрителям представили волшебную сказку для маленьких, да удаленьких по пьесе Николая Шувалова «Мальчик-с-пальчик», в исполнении заслуженной артистки России Натальи Ромашенко и заслуженной артистки Татарстана Галины Кузнецовой.

Это захватывающая история о том, как главный герой прошел темный лес, перехитрил Людоеда-великана, защитил старших братьев и возвратился домой целый и невредимый. Великолепная актерская игра и неожиданные сценические решения с легкостью удерживают внимание не только маленьких зрителей, но и взрослых. Спектакль смотрится на одном дыхании, то и дело по залу разносится детские возгласы «Смотри, смотри, ах».

Гастроли Московского театра кукол продлятся в столице Татарстана до 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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