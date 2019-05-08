«Темная лошадка проекта»: Тимати рассказал o Slame – казанском участнике команды Black Star в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

На прошлой неделе в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ начался этап концертов. Тимати и Баста собрали команды из шести музыкантов, которым они будут помогать писать авторские песни, искать свой образ и взбираться на вершину нового российского шоу-бизнеса. Одним из участников команды Black Star стал Slame – 24-летний рэпер из Казани, зацепивший Тимати еще на этапе кастингов.

На первом концерте Slame выступал дуэтом с ARS-N – еще одним рэпером из команды Тимати.

- Путь Slame напоминает мне вектор Ternovoy (ex-Terry), то есть он – точно темная лошадка этого проекта, и я более чем уверен, что он раскроется – судя по тому, что мы видим, по той амплитуде, по той энергии, по скорости написания, по рифмам, по подаче, – рассказал Тимати. – Я думаю, что Slame покажет свою технику, свой уровень и свое умение писать песни. И это не останется незамеченным».

На первом концерте Slame выступал дуэтом с ARS-N – еще одним рэпером из команды Тимати.

- Чем мне нравится этот сезон – все пришли «заряженные». Мы просто отталкивались от того, что ребята приносили, и занимались апгрейдом, то есть тюнинговали эту историю до совершенства. ARS-N принес песню, мы послушали и решили туда «запустить» Slame – он как рыба в воде. Быстро вышел с горячим куплетом, – поделился Тимати.

Сможет ли Slame удивить продюсеров шоу, какие треки он будет писать на проекте и сумеет ли дойти до финала, в котором победителя будет ждать не только контракт, но и приз в 6 миллионов рублей – узнаете в шоу «ПЕСНИ»! Смотрите проект каждую субботу в 20.00 на ТНТ.