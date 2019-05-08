2019-05-08T14:30:03+03:00
Общество

«Инициатива Елабуги» четвертый год реализует проект поддержки ветеранов Елабужского района

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Не стареют душой ветераны.Не стареют душой ветераны.
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Девять лет назад в Елабуге по инициативе группы независимых депутатов заработал общественный проект, который так и назвали «Инициатива Елабуги». Частная инициатива вскоре переросла в общественное движение добрых дел. В проект активно включились благотворительные фонды, волонтеры, предприниматели и просто горожане. Одно из главных направлений «Инициативы Елабуги» - адресная помощь ветеранам войны и труда.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Благотворительный фонд «Махеев» - это неотъемлемая часть проекта «Инициатива Елабуги». Четыре года волонтеры фонда ведут активную социальную работу по оказанию помощи ветеранам войны и труда. Не ради галочки в отчете или личного портфолио. Уважительное и особо бережное отношение к людям старшего поколения - отличительная черта елабужских волонтеров. Журналисты «Комсомолки» убедились в этом сами, приняв участие в подомовом обходе пожилых людей.

Четвертый год в канун Дня Победы фонд регулярно оказывает помощь десяти ветеранам войны и труда, и эти частные инвестиции выражаются крупными суммами в сотни тысяч рублей. Ветеранам ремонтируют квартиры, заменяют отслужившие газовые плиты и сантехнику, дарят новые холодильники и стиральные машины.

Благотворительный фонд «Махеев» не ограничивается мероприятиями к годовщине Великой Победы. Он материально поддерживает все общественные объединения ветеранов, их творческие коллективы. В канун 8 Марта в этом году волонтеры фонда поздравили с праздником, вручили цветы и подарки более чем двумстам пожилым женщинам. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог лично приехать на торжественную часть, представители фонда устроили маленькие праздники у них дома, радушно и искренне поздравив женщин.

Накануне Дня Победы на торжественном мероприятии исполнительный директор благотворительного фонда «Махеев» Ильдар Галиев вручил солисткам хора ветеранов «Красная гвоздика» новые микрофоны. Причем в точном соответствии с запросами певиц: «чтоб и наушники были, и руки свободны…». Найти такие микрофоны было не просто и не так быстро. И тем не менее их просьбу уважили.

И таких добрых дел на счету «Инициативы Елабуги» и благотворительного фонда «Махеев» десятки, а может, и сотни. Только в этом году на одни подарки было потрачено 4 миллиона рублей.

Хор ветеранов «Красная гвоздика».

Хор ветеранов «Красная гвоздика».

В апреле этого года учредитель фонда депутат Госсовета РТ Леонид Барышев получил из рук главы Правительства Республики Р. Н. Минниханова диплом «Благотворитель года-2018». Неслучаен тот факт, что его общественный помощник Ильшат Шаймуратов совмещает посты руководителя общественной приемной проекта «Инициатива Елабуги» и заместителя гендиректора «Эссен продакшн АГ» по корпоративной политике.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

«От героев былых времен не осталось порой имен…» - поет Марк Бернес. Елабужцы помнят и чтят своих ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Здесь не прервалась времен связующая нить. Об этом говорит огромная вовлеченность молодых людей в волонтерское движение, в благотворительные мероприятия для ветеранов.

30 апреля предпраздничная акция «Дети войны - дети Победы» началась с торжества в городском развлекательном комплексе «Манхеттен». Акцию проводят благотворительный фонд «Махеев» и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ученики школы № 9 г. Елабуги в стихах поздравили ветеранов.

Ученики школы № 9 г. Елабуги в стихах поздравили ветеранов.

За праздничным столом собрались около 100 активистов ветеранских общественных объединений города: ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Это те елабужане, которые стояли у истоков добычи прикамской нефти, строившие город, растившие хлеб, работавшие учителями, врачами, инженерами. Было видно, как им приятно осознать себя детьми большой и дружной семьи Победы, пообщаться в праздничной и уютной обстановке.

Ильшат Шаймуратов, руководитель общественной приемной проекта «Инициатива Елабуги», сердечно поздравил собравшихся ветеранов.

Ильшат Шаймуратов, руководитель общественной приемной проекта «Инициатива Елабуги», сердечно поздравил собравшихся ветеранов.

Участников войны на вечере было лишь пятеро, ведь даже призывникам 1945-го сегодня за девяносто. Тем приятнее для всех было присутствие на почетном месте 101-летнего Муллы Назиповича Назипова.

Война застала его в Одессе. 22 июня их часть ПВО вышла к румынской границе и 27 июня в первом бою сбила три вражеских самолета. Стреляли и из крупнокалиберного пулемета, закрепленного в кузове «полуторки», за рулем которой сидел Назипов. Он и на вечере с горечью вспоминал месяцы отступления и свои первые осколочные ранения в лицо и ногу в ноябре 1941-го. Под Сталинградом он на «полуторке» отвозил с передовой раненых в Камышин, обратно вез продукты и боеприпасы. За героизм в боях под Сталинградом Мулла Назипович был награжден орденом Красной Звезды, получил звание старшего сержанта. Под Берлином за несколько дней до конца войны он получил страшное ранение в голову, но чудом выжил. Из шести его братьев с войны вернулись лишь двое. Мулла Назипович уже в мирное время ударно трудился, накатав на комбайне 44 года стажа.

Ветеран Мулла Назипович Назипов в этом году отметил 101-й свой день рождения.

Ветеран Мулла Назипович Назипов в этом году отметил 101-й свой день рождения.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Масштабная акция «Дети войны - дети Победы» длится больше недели: с 30 апреля до 8 мая. Волонтерам нужно успеть за это время посетить 4238 ветеранов, вручить им поздравительные открытки и наборы из кондитерских изделий компании «Эссен продакшн АГ», послушать их истории. А еще заполнить специальные анкеты и выспросить каждого ветерана о том, в какой помощи он нуждается. Фонд «Махеев» использует эти данные для адресной помощи от своей благотворительной организации, а также для оказания содействия ветеранам в получении помощи от органов соцзащиты.

Волонтеры, простые мальчишки и девчонки, школьники и студенты, дружно загрузили первый автобус коробками с подарками и поехали раздавать ветеранам. Вместе с ними в поквартирном обходе приняли участие представители местных самоуправлений. Все слаженно, организованно, благо эта акция в Елабуге проводится четвертый год подряд.

Куратор добровольческого центра «Волонтер Победы» Ольга Грахова и председатель ТОС «Звезда» Вали Кашапов первой посетили 100-летнюю Мукмину Самигулловну Гизатуллину.

- Сто лет и семь месяцев, - поправила нас Мукмина апа. Раньше, лет двадцать назад, нас, участников войны, тружеников тыла, никто не вспоминал, как будто нас не было.

До войны, окончив педучилище в Казани, она с мужем-политработником уехала в Белоруссию. Муж погиб в первые дни войны, а 25-летняя вдова с двумя детьми (младшему - год) из захваченного Гродно выбиралась на открытой железнодорожной платформе, заслоняя детей собой при обстрелах. В тылу занялась сбором продовольствия для нужд обороны, а с 8 апреля 1942 года приступила к руководству татарской средней школой в родном селе Аитово Бижбулякского района Башкирской АССР. В войну, как вспоминает она, директору приходилось преподавать всё: математику, физику, историю и русский язык.

Сейчас Мукмина апа прикована к постели, но планирует, как и ее мама, дожить до 104-летия.

- Ну, как я выгляжу? Надеюсь, не на сто лет? - спросила она, когда мы остались с ней наедине.

Ветеран тыла Мукмина Самигулловна Гизатуллина – оптимист всю жизнь.

Ветеран тыла Мукмина Самигулловна Гизатуллина – оптимист всю жизнь.

Оптимизм, юмор, открытость и почти детская доверчивость сохранились в этом человеке несмотря на все перипетии судьбы. Это про таких говорил Маяковский: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей…»

Следующий адрес - супруги Полянские: 94-летняя Маргарита Григорьевна и 92-летний Владимир Павлович.

В гостях у Владимира Павловича и Маргариты Григорьевны Полянских.

В гостях у Владимира Павловича и Маргариты Григорьевны Полянских.

В июне 1943 года после 1-го курса техникума Маргарита Григорьевна оказалась на фронте в женском батальоне внешнего наблюдения и оповещения связи, прошла с боями Украину. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией». Владимир Павлович с 15 лет работал на заводе, а 1944-м был призван в армию и направлен в Серпуховскую военную школу авиамехаников, где готовил к вылетам боевые самолеты.

Сегодня они практически не выходят из дома, ухаживает за ними дочь. Поздравление ветераны приняли с благодарностью, охотно ответив на расспросы волонтеров. Маргарита Григорьевна вытащила свой старый фотоальбом, листая его, делилась воспоминаниями. И ни слова упрека или недовольства своей судьбой. Все-то у старшего нашего поколения было хорошо, и сейчас им столько внимания и заботы! Грех жаловаться, когда столько добрых и неравнодушных людей вокруг.

Проект показывает, насколько много может сделать инициатива частных людей и компаний. И этот опыт стоит перенять другим районам и областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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