«Инициатива Елабуги» четвертый год реализует проект поддержки ветеранов Елабужского района

Девять лет назад в Елабуге по инициативе группы независимых депутатов заработал общественный проект, который так и назвали «Инициатива Елабуги». Частная инициатива вскоре переросла в общественное движение добрых дел. В проект активно включились благотворительные фонды, волонтеры, предприниматели и просто горожане. Одно из главных направлений «Инициативы Елабуги» - адресная помощь ветеранам войны и труда.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Благотворительный фонд «Махеев» - это неотъемлемая часть проекта «Инициатива Елабуги». Четыре года волонтеры фонда ведут активную социальную работу по оказанию помощи ветеранам войны и труда. Не ради галочки в отчете или личного портфолио. Уважительное и особо бережное отношение к людям старшего поколения - отличительная черта елабужских волонтеров. Журналисты «Комсомолки» убедились в этом сами, приняв участие в подомовом обходе пожилых людей.

Четвертый год в канун Дня Победы фонд регулярно оказывает помощь десяти ветеранам войны и труда, и эти частные инвестиции выражаются крупными суммами в сотни тысяч рублей. Ветеранам ремонтируют квартиры, заменяют отслужившие газовые плиты и сантехнику, дарят новые холодильники и стиральные машины.

Благотворительный фонд «Махеев» не ограничивается мероприятиями к годовщине Великой Победы. Он материально поддерживает все общественные объединения ветеранов, их творческие коллективы. В канун 8 Марта в этом году волонтеры фонда поздравили с праздником, вручили цветы и подарки более чем двумстам пожилым женщинам. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог лично приехать на торжественную часть, представители фонда устроили маленькие праздники у них дома, радушно и искренне поздравив женщин.

Накануне Дня Победы на торжественном мероприятии исполнительный директор благотворительного фонда «Махеев» Ильдар Галиев вручил солисткам хора ветеранов «Красная гвоздика» новые микрофоны. Причем в точном соответствии с запросами певиц: «чтоб и наушники были, и руки свободны…». Найти такие микрофоны было не просто и не так быстро. И тем не менее их просьбу уважили.

И таких добрых дел на счету «Инициативы Елабуги» и благотворительного фонда «Махеев» десятки, а может, и сотни. Только в этом году на одни подарки было потрачено 4 миллиона рублей.

Хор ветеранов «Красная гвоздика».

В апреле этого года учредитель фонда депутат Госсовета РТ Леонид Барышев получил из рук главы Правительства Республики Р. Н. Минниханова диплом «Благотворитель года-2018». Неслучаен тот факт, что его общественный помощник Ильшат Шаймуратов совмещает посты руководителя общественной приемной проекта «Инициатива Елабуги» и заместителя гендиректора «Эссен продакшн АГ» по корпоративной политике.

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

«От героев былых времен не осталось порой имен…» - поет Марк Бернес. Елабужцы помнят и чтят своих ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Здесь не прервалась времен связующая нить. Об этом говорит огромная вовлеченность молодых людей в волонтерское движение, в благотворительные мероприятия для ветеранов.

30 апреля предпраздничная акция «Дети войны - дети Победы» началась с торжества в городском развлекательном комплексе «Манхеттен». Акцию проводят благотворительный фонд «Махеев» и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ученики школы № 9 г. Елабуги в стихах поздравили ветеранов.

За праздничным столом собрались около 100 активистов ветеранских общественных объединений города: ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла. Это те елабужане, которые стояли у истоков добычи прикамской нефти, строившие город, растившие хлеб, работавшие учителями, врачами, инженерами. Было видно, как им приятно осознать себя детьми большой и дружной семьи Победы, пообщаться в праздничной и уютной обстановке.

Ильшат Шаймуратов, руководитель общественной приемной проекта «Инициатива Елабуги», сердечно поздравил собравшихся ветеранов.

Участников войны на вечере было лишь пятеро, ведь даже призывникам 1945-го сегодня за девяносто. Тем приятнее для всех было присутствие на почетном месте 101-летнего Муллы Назиповича Назипова.

Война застала его в Одессе. 22 июня их часть ПВО вышла к румынской границе и 27 июня в первом бою сбила три вражеских самолета. Стреляли и из крупнокалиберного пулемета, закрепленного в кузове «полуторки», за рулем которой сидел Назипов. Он и на вечере с горечью вспоминал месяцы отступления и свои первые осколочные ранения в лицо и ногу в ноябре 1941-го. Под Сталинградом он на «полуторке» отвозил с передовой раненых в Камышин, обратно вез продукты и боеприпасы. За героизм в боях под Сталинградом Мулла Назипович был награжден орденом Красной Звезды, получил звание старшего сержанта. Под Берлином за несколько дней до конца войны он получил страшное ранение в голову, но чудом выжил. Из шести его братьев с войны вернулись лишь двое. Мулла Назипович уже в мирное время ударно трудился, накатав на комбайне 44 года стажа.

Ветеран Мулла Назипович Назипов в этом году отметил 101-й свой день рождения.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?

Масштабная акция «Дети войны - дети Победы» длится больше недели: с 30 апреля до 8 мая. Волонтерам нужно успеть за это время посетить 4238 ветеранов, вручить им поздравительные открытки и наборы из кондитерских изделий компании «Эссен продакшн АГ», послушать их истории. А еще заполнить специальные анкеты и выспросить каждого ветерана о том, в какой помощи он нуждается. Фонд «Махеев» использует эти данные для адресной помощи от своей благотворительной организации, а также для оказания содействия ветеранам в получении помощи от органов соцзащиты.

Волонтеры, простые мальчишки и девчонки, школьники и студенты, дружно загрузили первый автобус коробками с подарками и поехали раздавать ветеранам. Вместе с ними в поквартирном обходе приняли участие представители местных самоуправлений. Все слаженно, организованно, благо эта акция в Елабуге проводится четвертый год подряд.

Куратор добровольческого центра «Волонтер Победы» Ольга Грахова и председатель ТОС «Звезда» Вали Кашапов первой посетили 100-летнюю Мукмину Самигулловну Гизатуллину.

- Сто лет и семь месяцев, - поправила нас Мукмина апа. Раньше, лет двадцать назад, нас, участников войны, тружеников тыла, никто не вспоминал, как будто нас не было.

До войны, окончив педучилище в Казани, она с мужем-политработником уехала в Белоруссию. Муж погиб в первые дни войны, а 25-летняя вдова с двумя детьми (младшему - год) из захваченного Гродно выбиралась на открытой железнодорожной платформе, заслоняя детей собой при обстрелах. В тылу занялась сбором продовольствия для нужд обороны, а с 8 апреля 1942 года приступила к руководству татарской средней школой в родном селе Аитово Бижбулякского района Башкирской АССР. В войну, как вспоминает она, директору приходилось преподавать всё: математику, физику, историю и русский язык.

Сейчас Мукмина апа прикована к постели, но планирует, как и ее мама, дожить до 104-летия.

- Ну, как я выгляжу? Надеюсь, не на сто лет? - спросила она, когда мы остались с ней наедине.

Ветеран тыла Мукмина Самигулловна Гизатуллина – оптимист всю жизнь.

Оптимизм, юмор, открытость и почти детская доверчивость сохранились в этом человеке несмотря на все перипетии судьбы. Это про таких говорил Маяковский: «Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей…»

Следующий адрес - супруги Полянские: 94-летняя Маргарита Григорьевна и 92-летний Владимир Павлович.

В гостях у Владимира Павловича и Маргариты Григорьевны Полянских.

В июне 1943 года после 1-го курса техникума Маргарита Григорьевна оказалась на фронте в женском батальоне внешнего наблюдения и оповещения связи, прошла с боями Украину. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За Победу над Германией». Владимир Павлович с 15 лет работал на заводе, а 1944-м был призван в армию и направлен в Серпуховскую военную школу авиамехаников, где готовил к вылетам боевые самолеты.

Сегодня они практически не выходят из дома, ухаживает за ними дочь. Поздравление ветераны приняли с благодарностью, охотно ответив на расспросы волонтеров. Маргарита Григорьевна вытащила свой старый фотоальбом, листая его, делилась воспоминаниями. И ни слова упрека или недовольства своей судьбой. Все-то у старшего нашего поколения было хорошо, и сейчас им столько внимания и заботы! Грех жаловаться, когда столько добрых и неравнодушных людей вокруг.

Проект показывает, насколько много может сделать инициатива частных людей и компаний. И этот опыт стоит перенять другим районам и областям.