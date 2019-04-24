2019-05-05T20:02:02+03:00
Звезды

В Казани показали драму "Игры разумов"

В главных ролях снимались Шон Пен и Мел Гибсон
Лика ИСАЕВА
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Фильм очень понравился зрителямФильм очень понравился зрителямФото: кадр из фильма
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Фильм об одержимых и одержимости. Настоящих одержимых, которые начали создавать Оксфордский словарь английского языка. Добавьте к тому потрясающий актерский дуэт – Мела Гибсона и Шона Пена, и вам обеспечен просмотр такого фильма, который оставит неизгладимое впечатление.

Когда Лондонское филологическое общество в течение 20 лет все пыталось создать этот словарь, ученым так и не удалось придти к общему согласию по поводу происхождения слов, оно было вынуждено заключить договор на создание словаря с выскочкой Джеймсом Мюрреем (Мел Гибсон). Он так и не закончил школу, но обладал уникальными данными – владел 13-тью языками, живыми и уже мертвыми, был автором работ по компаративной лингвистике.

Мюррей создал целую сеть добровольных волонтеров, попросив всех англичан присылать ему по почте цитаты из книг и газет. Работа для него, откровенно сказать, была практически невыполнимой: необходимо было собрать и расставить по алфавиту все слова в английском языке, выяснить, как каждое слово менялось на протяжении нескольких столетий и привести примеры.

Неожиданно новый импульс работы лингвисту подал доктор Уильям Честер Минор (Шон Пен). Он писал письма из приюта для душевнобольных и значительно помог своими примерами в создании словаря. Оказалось, что доктор – осужден за убийство, совершенное в приступе паранойи.

Этот фильм делают прекрасный сценарий, выдающаяся игра прекрасных актеров и слова, которые сделали одержимыми этих двух героев. Потому что они жили все это время ради слов, которые могли убить, исцелить, ранить, излечить и закружить в вихре безумства. Вместе с тем хотелось бы отметить игру Шона Пена, который сумел показать боль и горечь судьбы несчастного, но очень доброго человека, судьбу которого искорежила болезнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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