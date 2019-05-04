«Рубин» обыграл «Оренбург», одержав первую за два месяца победу

Казанский «Рубин» в матче 27-го тура чемпионата России дома обыграл «Оренбург» (2:0).

К игре казанцы подходили с серией из 9 матчей без побед.Фото: Алина НИЗАМОВА

К игре казанцы подходили с серией из 9 матчей без побед. В последний раз казанцы сумели одержать победу в начале марта во встрече против «Ахмата» (1:0). Тогда гол забил воспитанник клуба Артур Сагитов.

В последний раз казанцы сумели одержать победу в начале марта.Фото: Алина НИЗАМОВА

На этот раз в составе клуба с первых минут на поле появился другой воспитанник – Данил Степанов. Хозяева поля смогли открыть счет в концовке первого тайма.

На этот раз в составе клуба с первых минут на поле появился другой воспитанник – Данил Степанов.Фото: Алина НИЗАМОВА

Евгений Башкиров получил передачу от Хорена Байрамяна и попытался прострелить вдоль ворот. Мяч попал в ногу защитнику гостей Михаилу Сивакову и от него попал в ворота «Оренбурга».

Евгений Башкиров и Андрей Малых.Фото: Алина НИЗАМОВА

После перерыва соперник «Рубина» попытался действовать активнее.

Болельщики «Рубина» с картонной фигурой Гёкдениза Карадениза.Фото: Алина НИЗАМОВА

Несколько раз ворота спас Иван Коновалов, а за 15 минут до конца встречи после удара Байрамяна мяч попал в руку главному неудачнику встречи. Сиваков спорил с арбитром, но в итоге был назначен пенальти.

Хорен Байрамян.Фото: Алина НИЗАМОВА

По итогам встречи главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов резко высказался об этом эпизоде. «Случилось недоразумение в лице судьи, который придумал очередной пенальти», – заявил тренер.

Рикарду Алвеш и Егор Сорокин.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге форвард «Рубина» Дмитрий Полоз реализовал 11-метровый и помог одержать вторую в этом календарном году победу и 200-ю за все время выступлений клуба в премьер-лиге.

Дмитрий Полоз реализовал 11-метровый.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Как и предполагалось – тяжелая игра, в которой нам с первым голом повезло. В целом, я думаю, что ребята заслужили победу, – прокомментировал матч главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

В активе «Рубина» стало 35 очков. В следующем туре казанцы сыграют на выезде против «Локомотива». Матч пройдет в Москве 10 мая и начнется в 19:00 по московскому времени.