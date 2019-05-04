2019-05-04T00:40:51+03:00
Спорт

УНИКС начал плей-офф Единой лиги ВТБ с победы над эстонским «Калевом»

Матч закончился со счетом 92:82 [фото]
Алина НИЗАМОВА
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Следующий матч в серии до трех побед УНИКС проведет с «Калевом» тоже в Казани.Следующий матч в серии до трех побед УНИКС проведет с «Калевом» тоже в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА
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УНИКС в первом матче четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ оказался сильнее «Калева» – 92:82. Этим матчем казанцы начали свой путь в играх на вылет турнира.

Этим матчем казанцы начали свой путь в играх на вылет турнира. Фото: Алина НИЗАМОВА

Этим матчем казанцы начали свой путь в играх на вылет турнира.Фото: Алина НИЗАМОВА

На паркет в стартовой игре серии у УНИКСа появились Антон Понкрашов, Джамар Смит, Евгений Колесников, Реймар Морган и Морис Ндур.

В стартовой игре серии у УНИКСа появились Антон Понкрашов, Джамар Смит, Евгений Колесников, Реймар Морган и Морис Ндур. Фото: Алина НИЗАМОВА

В стартовой игре серии у УНИКСа появились Антон Понкрашов, Джамар Смит, Евгений Колесников, Реймар Морган и Морис Ндур.Фото: Алина НИЗАМОВА

За минуту Смит набрал пять очков и помог своей команде оторваться в счете – 5:0. «Калев» смог догнать соперника только в середине четверти, но по итогам стартового отрезка сильнее были хозяева – 27:24.

За минуту Смит набрал пять очков и помог своей команде оторваться в счете Фото: Алина НИЗАМОВА

За минуту Смит набрал пять очков и помог своей команде оторваться в счетеФото: Алина НИЗАМОВА

После небольшой паузы эстонская команда прибавила. Через пять минут гости уже вели с разницей в шесть очков. Однако УНИКС сумел вернуть себе преимущество.

После небольшой паузы эстонская команда прибавила. Фото: Алина НИЗАМОВА

После небольшой паузы эстонская команда прибавила.Фото: Алина НИЗАМОВА

После трехочкового броска Эрика Макколума задел его команды составил +5. Его же точный бросок вместе с сиреной на большой перерыв отправил команды отдыхать с лидерством казанцев – 51:47.

После трехочкового броска Эрика Макколума задел его команды составил +5. Фото: Алина НИЗАМОВА

После трехочкового броска Эрика Макколума задел его команды составил +5.Фото: Алина НИЗАМОВА

Третья четверть продолжилась по схожему сценарию. УНИКС отрывался в счете, а «Калев» пытался догнать. Но небольшой рывок команды Димитриса Прифтиса позволил российскому клубу начать четвертый период с комфортной разницей в семь очков – 69:62.

Третья четверть продолжилась по схожему сценарию. Фото: Алина НИЗАМОВА

Третья четверть продолжилась по схожему сценарию.Фото: Алина НИЗАМОВА

В ней УНИКС уже не позволял эстонцам подобраться к себе. Разница в счете стала достигать двузначного значения. В результате клуб из столицы Татарстана смог начать свой путь в нынешнем плей-офф с победы – 92:82. Самым результативным игроком матча стал Макколум. На счету американца – 29 очков.

Самым результативным игроком матча стал Макколум. Фото: Алина НИЗАМОВА

Самым результативным игроком матча стал Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

Следующий матч в серии до трех побед УНИКС проведет с «Калевом» тоже в Казани. Игра состоится 5 мая и начнется в 18:00 по московскому времени. После этого серия переместится в Таллин.

После следующего матча тоже в Казани серия переместится в Таллин. Фото: Алина НИЗАМОВА

После следующего матча тоже в Казани серия переместится в Таллин.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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