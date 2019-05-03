"Мне страшно ему верить": Участница "Дома 2" из Татарстана выразила опасения по поводу своего избранника после первого свидания

Любители телешоу "Дом 2" из Татарстана теперь могут пристальнее смотреть за перипетиями телестройки. Дело в том, что не так давно на проект пришла новая участница - Алина Галимова из Чистополя.

Придя на проект девушка представилась популярной в Татарстане певицей. При этом, жителям республики она больше знакома как бывшая девушка популярного певца Элвина Грея, а также как участница телешоу "Холостяк", где она пыталась добиться расположения Егора Крида. Впрочем, безуспешно.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Девушка сразу обозначила, что пришла на "Дом 2" к Захару Саленко. Более того, в первый же вечер Галимова и Саленко пошли на свидание, чтобы лучше узнать друг друга. Молодые люди провели время в кинотеатре под открытым небом. Позже в своем инстаграме Алина написала свои мысли по поводу первой встречи. В частности, она выразила опасения по поводу своего избранника.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

- Кто видел сегодня моё свидание с Захаром? Пересматриваю и улыбаюсь. Романтик был в стиле «кинотеатр под открытым небом». Честно сказать, я не привыкла ухаживать за парнями! Всю жизнь парни ухаживали за мной, но иногда ведь надо вводить модификации. Со стороны все смотрится мило и красиво. Да и мы вроде как с Захаром не плохо смотримся..... или я сомневаюсь? Несмотря на визуальную картинку , мне страшно ему верить, потому что многие знают, как он относится к девушкам.... - написала Галимова.