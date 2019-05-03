"Ты что творишь, мужик?": В Нижнекамске неадекватный мужчина набросился на подростка и разбил его велосипед

Накануне в соцсетях начали распространять видео конфликта, который произошел в Нижнекамске вечером 1 мая. На кадрах отчетливо видно, как мужчина разбивает велосипед, а подросток пытается его отогнать.

Выяснилось, что конфликт произошел у одной из букмекерских контор города. Мужчина, видимо, чем-то раздосадованный, ударил ногой колесо проезжавшего мимо велосипеда, на котором ехал подросток. Тот остановился и возмутился поведению мужчины. Тут-то и разгорелся конфликт.

Мужчина бросился бежать на подростка, тому, чтобы спастись, пришлось бросить велосипед. Когда нападавший понял, что подростка ему не догнать, он решил выместить злобу на велосипед. Мужчина начал пинать его и даже прыгать на велосипеде.

Подросток пытался остановить неадекватного мужчину, но тот грозился переместить злость с железного коня на него. К слову, прохожие и очевидцы не торопились вмешиваться, ограничившись съемкой конфликта на телефоны.

В соцсетях выложенное видео вызвало живой интерес, под постами появились сотни комментариев. Многие возмущались поведением мужчины и призывали наказать его или заставить купить новый велосипед. Другие же отмечали, что снимавшие конфликт на видео могли бы вмешаться или хотя бы вызвать полицию.

По последним данным, отец пострадавшего подростка написал заявление в полицию, так что за причиненный ущерб мужчине предстоит ответить.