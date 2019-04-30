"Пока не увижу тебя в купальнике, буду ставить двойки": Потерявшей купальник школьнице в Набережных Челнах пообещали регулярно ставить неуд

Очередной неприятный инцидент в образовательной сфере Набережных Челнов произошел накануне. Так, мать одной из учениц второго класса в соцсетях пожаловалась на действия учителя физкультуры в 39 школе татарстанского автограда. По словам женщины, ее ребенок потерял купальник и пришел на урок без соответствующей экипировки. За это ей поставили двойку. При этом, учитель, по словам автора поста, обещал ставить неуд регулярно, пока ученица наконец не придет на занятие по плаванию в купальнике.

- Я в шоке от отношения к ученикам в школе 39 (замелекесье), непосредственно учитель физ-ры. Мой ребенок 2 класса потерял форму в бассейн, может украли. Нет возможности приобрести в этой четверти (купальник, очки, тапочки, шапочка и тд не говоря уже о других мелочах). Учитель влепила 2 ... после разговора с ней сказала, что это будет продолжаться пока не куплю все. На контакт не идет, наплевательское отношение, понятий ноль! К директору ходить бесполезно, своих учителей все равно будет защищать. Не знаю как достучаться, могла бы поставить просто пропуск, но не 2, - поделилась с пользователями интернета женщина.

Под постом набралось более ста комментариев. Как водится, мнения разделились. Кто-то встал на защиту родительницы, рассуждая о том, что купить всю нужную экипировку не так-то просто, учитывая сегодняшние цены.

Другая половина отмечала, что любой конфликт можно решить мирно, поговорив, например, с директором. В противном случае можно обратиться в управление образования.

Впрочем, обращаться не пришлось. Начальник управления образования Набережных Челнов Винер Харисов прокомментировал ситуацию под этим же постом. По его словам, матери второклассницы предложили придти и поискать потерянный купальник.

- Посещение бассейна является обязательным в рамках выполнения программы по предмету «Физическая культура» при отсутствии медицинских противопоказаний. Оценки, которые получают учащиеся за работу на уроке, выставляются согласно положению об оценках. Администрация школы оповещена о сложившейся ситуации и предлагает Вам: 1) подойти в школу в любое время, в том числе и в вечернее, для того чтобы попробовать найти форму своего ребенка среди утерянных вещей; 2) обратиться к директору школы в любое время, - отметил Харисов..