РИТЭК - лауреат конкурса «Благотворитель года» в Татарстане

На прошлой неделе в Казанском Кремле подвели итоги конкурса «Благотворитель года-2018». Мероприятие проводится в Татарстане в течение 12 лет. За эти годы в нем участвовало свыше двух тысяч представителей бизнеса, благотворительных фондов, физических лиц. А сумма добровольных пожертвований достигла в совокупности 38 миллиардов рублей.

Церемония награждения прошла в торжественной обстановке, с участием известных благотворительных лидеров, а также первых лиц Татарстана. Лауреатов награждали в семи категориях. В категории «Крупные и средние предприятия» победителем стало ООО «РИТЭК», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ». Диплом лауреата из рук первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина, а также директора благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной получил заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» - директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» (структурное подразделение ООО «РИТЭК») Николай Нефедов.

114 млн рублей – на соципотеку

Предприятие ведет благотворительную деятельность по двум основным направлениям. Традиционно это адресное финансирование социальных программ в области благоустройства, культуры и искусства, здравоохранения, образования и спорта. В 2018 году компания профинансировала строительство автодороги Сарсак-Омга - Татарский Тансар в Агрызском муниципальном районе, а также дорог на территории Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района.

Кроме того, благотворительные средства были направлены на ремонт детских дошкольных учреждений, организацию проведения новогодних утренников с участием столичных артистов, вручение подарков более чем 1,3 тысячи школьников и воспитанников детских приютов в городах и районах республики.

ПАО «ЛУКОЙЛ» также регулярно принимает финансовое участие в республиканской программе социальной ипотеки (в 2018 году перечислено 114,3 миллиона рублей), благодаря которой тысячи жителей Татарстана смогли улучшить свои жилищные условия.

Кроме того, с 2010 года РИТЭК в Татарстане проводит Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

Грантовая благотворительность

Это направление благотворительности основано на грантовой поддержке социальных проектов общественных организаций и неравнодушных жителей республики.

Выдвигаемые инициативы призваны повысить эффективность организаций, работающих в социальном секторе. Сделать так, чтобы из скромных получателей средств поддержки они стали активными соорганизаторами и партнерами благотворительных проектов. Конкурс поражает и своим географическим охватом, и масштабом (к примеру, в победителях 2018 года - 146 социальных проектов), и разнообразием инициатив. Проекты направлены на помощь детям с ограниченными возможностями, пожилым людям, семьям, молодежи, творческим и спортивным коллективам. Отдельная номинация отведена экологическим инициативам. Благодаря реализованным идеям в Татарстане благоустроены отдельные сельские родники, возведены зоны отдыха, мини-парки, организованы фестивали, отреставрированы памятники, обновлены музейные экспозиции и многое другое.

Благотворительные инициативы «прорастают» реальными результатами сегодня, нацелены на будущее. И так год за годом. Кстати, объявленный в этом году в Казани конкурс - юбилейный, десятый.