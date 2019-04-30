"Я не в активном поиске - у меня все есть": Экс-участница "Дома 2" из Чувашии намекнула, что не одинока

Уроженка Чебоксар Роза Максимова, ставшая знаменитой после, пусть и не продолжительного, но все же участия в телепроекте "Дом 2", продолжает активно делиться со своими подписчиками в Инстаграме событиями своей жизни. В частности, в одном из последних своих постов она намекнула, что не свободна.

- Я не в активном поиске - у меня все есть. А чего нет - значит пока не надо, - сообщила Максимова.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Любопытно, но месяц назад девушка наоборот заявила о том, что у нее нет парня и ее никто не содержит.

- Это специально для баб-неудачниц, да-да! Я не понимаю одного, вы пишите мне гадости зачем? Я уже давно не на проекте, у меня нет папика, нет парня, меня никто не содержит, я сама зарабатываю! Что вас так дергает? Вы можете от меня отстать? – написала на своей соцстранице Роза Максимова, - тогда написала девушка.

Чтобы еще больше заинтриговать подписчиков Роза даже выложила снимок, где девушка позирует вместе с парнем в ванной комнате, сопроводив звучным комментарием.

Порой даже сильным девушкам нужно знать, что есть кто-то, кто может заставить заткнуться твою истерику, прижав к себе, - написала экс-участница "Дома 2".

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Вот только пользователи соцсетей усомнились, что на фото именно Максимова.

Напомним, что уроженка Чувашии пришла на "Дом 2" в октябре прошлого года и пробыла там всего несколько месяцев. Уже в феврале 2019-го девушка заявила, что покинула проект.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

На "Доме 2" Максимова успела сменить нескольких кавалеров и поучаствовать в нескольких скандалах. После ухода с телестройки девушка продолжила активно писать в Инстаграм, делясь с подписчиками самым сокровенным. В частности, Максимова призналась, что хочет уменьшить свою грудь.