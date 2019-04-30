2019-04-30T15:14:21+03:00
Происшествия

"Это дорога в ад!: В центре Казани иномарка провалилась в огромную яму

Для того, чтобы достать "Мазду" пришлось вызывать спецтехнику [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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ЧП произошло утром 30 апреля в Казани. На улице Чистопольской прямо под машиной провалился асфальт. "Мазда" ушла в огромную яму, глубиной в несколько метров, чуть ли не на половину.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Очевидцами инцидента стали десятки казанцев, которые начали публиковать фотографии в социальных сетях. В частности, на кадрах видно, что машину, чтобы та не рухнула в яму окончательно привязали веревкой к дорожному столбику.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В соцсетях горожане начали предполагать, что же стало причиной провала асфальта. наряду с вполне логичными вариантами о прорыве трубы или размытии асфальта, предполагались и иные варианты. В частности, один из "комментаторов" написал, что "Мазду" пытались угнать Черепашки-нинзя. Другой горожанин предположил, что начали сбываться события фильма "2012", а третий и вовсе заявил, что яма настолько глубокая, что это прямая дорога в ад.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Пока официальных причин обрушения асфальта не называют. Меж тем, на место происшествия вызвали спецтехнику. которая и должна вернуть иномарку на твердую землю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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