2019-05-07T14:44:07+03:00
Происшествия

Уроженец Ульяновска, ставший очевидцем трагедии в Шереметьево: "В такие моменты теряешь ощущение времени"

В то трагическое воскресенье, Андрей Сверчков должен был улететь из Москвы в Ригу
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Только во время взлета на другом самолете молодой человек понял, что же именно произошло.Только во время взлета на другом самолете молодой человек понял, что же именно произошло.Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Трагедия, случившаяся в московском аэропорту Шереметьево 5 мая текущего года, отозвалась в сердцах всех россиян. В тот злополучный день во время посадки загорелся самолет SSJ-100, погиб 41 человек.

Одним из очевидцев этой трагедии стал уроженец Ульяновска Андрей Сверчков. В то воскресенье, молодой человек должен был улететь из Москвы в Ригу, где живет последние несколько лет.

Он выходил из лаунж-зала в терминале D, когда увидел в окне горящий самолет.

- Там был выход перпендикулярно окну, а у меня взгляд был направлен на взлетно-посадочную полосу. И именно в это время на нее садился самолет, и я вижу, как он горит, оставляя после себя пламя на взлетной полосе, и уходит дальше в невидимую для меня зону. Там было очень много дыма. После я уже не видел, как он горит, но видел горящую взлетно-посадочную полосу, - рассказал "КП-Казань" Андрей.

Со слов молодого человека, после этого в аэропорту началась довольно странная паника.

- Практически все увидели, что что-то горит, но никто не понял, что это было, потому что самолет промчался по посадочной полосе очень быстро и вышел из зоны видимости. Все спрашивали, смотрели на дым. В такие моменты теряешь ощущение времени. Я чуть не опоздал на посадку, - вспоминает он.

Это все случилось за 5 минут до окончания посадки на рейс Андрея до Риги. Сказать, что молодой человек переживал, пытаясь устроиться на своем кресле в самолете – не сказать ничего.

-Только когда мы сели в свой самолет, все начали нервничать, потому что во время взлета мы увидели, что же загорелось. Лететь после того, как увидел полностью сгоревший самолет, не очень удовольствие, - констатировал молодой человек в разговоре с "КП-Казань".

О том, в этой трагедии погибли десятки людей Андрей узнал лишь после того, как приземлился в Риге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вечером 7 мая и в следующий день в Татарстане ожидают грозу
В Татарстане под тотальным контролем камер ГИБДД окажутся еще 4 участка региональных дорог
Главой Автозаводского района Набережных Челнов станет Винер Харисов
В Казани на улице Четаева сдали дом обманутых дольщиков фирмы «Свей»
Глава Минсельхоза Татарстана: гибель озимых не повлияет на стоимость хлеба
В Чувашии четырехлетний мальчик выпал из трактора отца и погиб
В Татарстане по факту сброса нефрепродуктов возбудили уголовное дело
В Татарстане из детсада эвакуировали 118 воспитанников и взрослых
8 мая в четырех районах Казани отключат свет
В Татарстане спасатели выпилили руку ребенка из железной решетки
Татарстан не вошел в пятерку регионов, которые больше всего голосовали за победу дочери певицы Алсу в шоу "Голос.Дети"
В Чебоксарах директора фирмы, который сломал нос полицейскому, приговорили к колонии
Казанский камерный оркестр La Primavera и Рустем Абязов завершат юбилейный премьерный проект «Музыкальные предпочтения маэстро»
Звезда «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало предложил Рустаму Минниханову снять цикл программ о Татарстане
В Казани пьяный мотоциклист вылетел на скорости с дороги
В Татарстане сгорел бензовоз, водитель получил сильные ожоги
В Казани за выезд на встречку задержали водителя из Вологодской области
В Чувашии под колеса иномарки попал 8-летний велосипедист
7 мая в Набережных Челнах в районе остановки «Орловка» отключат светофор
8 мая в Казани в честь Дня Победы 2019 пройдет легкоатлетическая эстафета
Госсовет Чувашии отметит свой 25-летний юбилей за 638 тысяч рублей