Уроженец Ульяновска, ставший очевидцем трагедии в Шереметьево: "В такие моменты теряешь ощущение времени"

Трагедия, случившаяся в московском аэропорту Шереметьево 5 мая текущего года, отозвалась в сердцах всех россиян. В тот злополучный день во время посадки загорелся самолет SSJ-100, погиб 41 человек.

Одним из очевидцев этой трагедии стал уроженец Ульяновска Андрей Сверчков. В то воскресенье, молодой человек должен был улететь из Москвы в Ригу, где живет последние несколько лет.

Он выходил из лаунж-зала в терминале D, когда увидел в окне горящий самолет.

- Там был выход перпендикулярно окну, а у меня взгляд был направлен на взлетно-посадочную полосу. И именно в это время на нее садился самолет, и я вижу, как он горит, оставляя после себя пламя на взлетной полосе, и уходит дальше в невидимую для меня зону. Там было очень много дыма. После я уже не видел, как он горит, но видел горящую взлетно-посадочную полосу, - рассказал "КП-Казань" Андрей.

Со слов молодого человека, после этого в аэропорту началась довольно странная паника.

- Практически все увидели, что что-то горит, но никто не понял, что это было, потому что самолет промчался по посадочной полосе очень быстро и вышел из зоны видимости. Все спрашивали, смотрели на дым. В такие моменты теряешь ощущение времени. Я чуть не опоздал на посадку, - вспоминает он.

Это все случилось за 5 минут до окончания посадки на рейс Андрея до Риги. Сказать, что молодой человек переживал, пытаясь устроиться на своем кресле в самолете – не сказать ничего.

-Только когда мы сели в свой самолет, все начали нервничать, потому что во время взлета мы увидели, что же загорелось. Лететь после того, как увидел полностью сгоревший самолет, не очень удовольствие, - констатировал молодой человек в разговоре с "КП-Казань".

О том, в этой трагедии погибли десятки людей Андрей узнал лишь после того, как приземлился в Риге.