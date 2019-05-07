Как казанская мечеть из-за неправильных баранов отсудила у фермера из Марий Эл 6,5 миллионов рублей

В службу судебных приставов Марий Эл поступил исполнительный лист из Арбитражного суда Татарстана, который в споре между фермером из Звениговского района и Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» встал на сторону последней.

Дело в том, что фермер из Марий Эл по договору должен был для праздника откормить баранов. Но приехавшие с проверкой представители мечети обнаружили, что качество этого стада не соответствовало условиям контракта. Баранов ясно дело забирать не стали. Вместо этого представители казанской мечет подали в суд иск с требованием вернуть им деньги. Тот в итоге постановил – фермеру выплатить обратно 6,5 миллионов рублей.

В итоге к фермеру в деревню Нуктуж заявились не только приставы, но и представители мечети. Так, было наложен арест на отару баранов в количестве 500 голов. Их оценили на сумму свыше одного миллиона рублей. Животных оставили на ответственное хранение фермеру.

Который спустя некоторое время обратился к приставам с предложением самому продать арестованных баранов и получил разрешение. Вскоре он нашел покупателя на стадо, предоставил договор купли-продажи и внес на депозитный счет приставов чуть более 1,3 миллиона рублей.

Для погашения остальной суммы у фермера арестовали иномарку ОПЕЛЬ АСТРА и передали ее на продажу, сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл