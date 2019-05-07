2019-05-07T12:40:14+03:00
Общество

В казанском хосписе обвенчались тяжелобольной раком мужчина и его жена

Андрей и Светлана вместе уже больше 30 лет и имеют двоих детей [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба казанского хосписаФото: пресс-служба казанского хосписа
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Можно прожить с человеком десятки лет, а после венчаться, чтобы никогда уже не расстаться окончательно. Так, в понедельник, 6 мая, в казанском хосписе состоялся обряд венчания тяжелобольного пациента Андрея с его избранницей Светланой. Мужчина находится в терминальной, то есть последней стадии рака поджелудочной железы.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Торжественное мероприятие прошло в зимнем саду хосписа. Венчал влюбленных иеромонах отец Роман (Модин). Супруги вместе уже более 30 лет и имеют двух детей. Последние вместе с другими родственниками и близкими друзьями семьи также присутствовали на важной для родителей церемонии.

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Фото: пресс-служба казанского хосписа

ИСТОЧНИК KP.RU

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