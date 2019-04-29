2019-04-29T16:42:47+03:00
Происшествия

МВД Татарстана: Женщина, перебегавшая с коляской магистраль, была пьяна

Сбитый в аварии ребенок получил ушибы, его жизнь вне опасности [видео]
Лика ИСАЕВА
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Легковушка сбила женщину с коляскойЛегковушка сбила женщину с коляскойФото: принтскрин видео.
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В Казани продолжают расследование административного дела о наезде на детскую коляску. Напомним, что все произошло 27 апреля на улице Назарбева. Молодая мать решила перейти оживленную магистраль не по подземному переходу, который находится в паре кварталов от сложной дорожной развязки, а почти под мостом. На этом участке - по четыре полосы движения в каждую сторону. Если два водителя успели затормозить перед появившейся на дороге женщиной с коляской, то третий заметил ее слишком поздно, и по касательной сбил коляску, задев пешехода.

В Казани пьяная женщина перебегала дорогу с детской коляской.соцсети

От удара малыша отбросило на несколько метров вперед. Мать упала, ее по инерции отбросило головой вперед, на легковушку.

В соцсетях посыпались встревоженные комментарии, всех интересовало, что с ребенком. В МВД Татарстана успокоили: малыша доставили в больницу, осмотрели, у него много ушибов, но угрозы для жизни нет.

Ответили и на вопросы о маме ребенка, которую уже в соцсетях прозвали "неадекватной": женщина отважилась на переход дороги в состоянии алкогольного опьянения.

- В отношении женщины составлены два административных протокола, - сообщили в прес-службе МВД Татарстана. - Один - за переход дороги в неположенном месте в состоянии опьянения. Ей грозит штраф в суме до 1,5 тысяч рублей. Второй - за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. За это она может получить до пяти суток административного ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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