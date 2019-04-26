Иван Ургант и Равшана Куркова в прямом эфире пообщались с пассажирами казанского автобуса

В четверг, 25 апреля, в гостях у шоумена Ивана Урганта в программе «Вечерний Ургант» побывала актриса театра и кино Равшана Куркова. По традиции ведущий предложил своей гостье принять участие в рубрике «Встреча с интересным человеком». По ее правилам, находящиеся в студии Ургант и Куркова должны были выйти в прямой эфир с одним из подписчиков Равшаны в Instagram.

Актриса наугад выбрала собеседника и им оказалась девушка Екатерина. Созвонившись с ней, Ургнат и Куркова узнали, что их собеседница находится в Казани. На момент выхода в прямой эфир девушка ехала в автобусе.

Фото: соцсети

Екатерина словно не удивилась звонку от известного телеведущего. Она спокойно рассказала о себе и спросила у Равшаны о секрете ее красоты.

- Не есть на ночь, заниматься любимым делом и окружать себя классными, интересными людьми, - ответила Куркова.

После Екатерина показала собеседникам своих «соседей» по автобусу. Правда, У них не нашлось никаких вопросов к Ивану Урганту.