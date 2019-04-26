Зашли в квартиру и испортили имущество: в Казани от имени администрации Московского района проводят странные рейды

Незваные и нежданные гости появились на пороге квартиры жительницы Казани Лидии К. Пока она в четверг, 25 апреля, была на работе, в дверях нарисовалась целая делегация. Открыл племянник, которому с порога заявили, что пришли от администрации Московского района Казани. Назвали и причину визита – проверка условий жизни многодетных семей, а также потребовали впустить их в квартиру.

Объяснения, что в квартире не проживают несовершеннолетние, визитеров совсем не смутило. Шустрые женщины прошмыгнули внутрь мимо обескураженного молодого человека. За ними последовали и сопровождавшие их мужчины.

Прошлись по комнатам, все там осмотрели, сунули свой нос в холодильник, а один из визитеров в это время проверил газовую плиту и вытяжку. Далее от незваных гостей, непонятно зачем, последовали комментарии по поводу интерьера квартиры. Финалом стало то, что один из визитеров разбил ценную чашку хозяйки. Лишь после обвинений в порче имущества непонятных гостей удалось выпроводить.

- Да, в этой квартире прописана моя сестра и ее дети, но они уже почти 20 лет проживают в другом месте, и эти данные в органах опеки есть, - поясняет Лидия. – К тому же этот адрес мой племянник снова им назвал и попросил проверять именно там, то есть по месту фактического проживания, а не в этой квартире. Но эти члены комиссии ничего не слушали. Разбили очень ценную для меня вещь - кружку, которую незадолго до своей смерти мне подарил отец. Кружку, конечно, не вернуть, но что за рейд проводился в городе и почему пришли именно к нам?

Женщина самостоятельно выяснила в УМВД Казани и МЧС Татарстана, что они не проводили никаких рейдов по многодетным семьям в Московском районе столицы республики.

Объяснить, кто и зачем приходил в квартиру Лидии, в администрации Московского района не спешат - получив вопрос, пообещали позвонить. И с тех пор тишина.

- Получается, что брать на себя ответственность за визит в мою квартиру, разбитое имущество, никто не спешит, - возмущается женщина. - Если идет проверка фактических мест проживания, а не регистрации, многодетных семей, то ее проводят очень странно: пришли туда, где этих семей просто нет. Адрес семьи сестры им известен, она же получает пособия, вызывает врачей на дом для малышей, ее приглашают на различные мероприятия для многодетных. Но проверять безопасность детей пришли почему-то не к ней.

После публикации на сайте «КП-Казань», горожанке позвонили из администрации Московского района. На том конце провода сотрудники признали, что рейд по квартирам, где проживают многодетные семьи, действительно проводился.

- Проводили с целью изучить, как проживают дети, поэтому проверяли газовую плиту и вытяжку, сотрудник нечаянно разбил чашку, но мы готовы купить и возместить ущерб, - заявили они Лидии К.

Вот только на ее вопрос, зачем проводят проверку в квартире, где по факту многодетная семья не проживает, прямого ответа так и не последовало.