2019-04-29T19:09:06+03:00
Происшествия

"Пошли выйдем": в Казани водитель автобуса вызвал на разговор пассажира, который сделал ему замечание

Ситуация лишь каким-то чудом не переросла в настоящую драку [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Новое видео "покоряет" казанцев: на камеру сняли разборки, которые устроили водитель красного автобуса и пассажир.

Судя по комментариям очевидцев, дело было так: водитель автобуса так вез своих пассажиров, что этой манеры вождения не выдержал один из них. Молодой человек сделал замечание шоферу, а тот остановил автобус с пассажирами и предложил выйти и поговорить по-мужски. В какой форме было сделано замечание, неизвестно, но мужчины сошлись в ритуальном танце перед дракой. Пассажир встал в боксерскую позу, а водитель старался держаться на безопасной для его лица дистанции.

Очередная драка с водителем казанского автобуса..соцсети

Все это происходило на улице Зорге возле ТЦ "Горки-Парк". Разнимать спорщиков ринулись сначала женщины, затем к ней присоединились и другие мужчины. К группе возле автобуса подбежал полицейский, и развел в сторону забияк.

В это время, судя по сдержанным комментариям пассажиров автобуса, они поддерживали молодого человека: "Ну что, правильно сделал замечание, а то вез он нас как?!".

Ситуация лишь каким-то чудом не переросла в настоящую драку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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