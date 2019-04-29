2019-04-29T19:09:06+03:00
Авто

В майские праздники 2019 в Йошкар-Оле ограничат движение транспорта

Все из-за шествий и репетиций
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, 1 мая с 9.00 до 12.00 будут перекрыты участок улицы Комсомольской (от Ленинского проспекта до улицы Кремлевской) и часть Ленинского проспекта (от улицы Машиностроителей до улицы Комсомольской)В частности, 1 мая с 9.00 до 12.00 будут перекрыты участок улицы Комсомольской (от Ленинского проспекта до улицы Кремлевской) и часть Ленинского проспекта (от улицы Машиностроителей до улицы Комсомольской)
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В грядущие майские праздники из-за шествий и репетиций ограничат движение транспорта на некоторых улицах Йошкар-Олы. В частности, 1 мая с 9.00 до 12.00 будут перекрыты участок улицы Комсомольской (от Ленинского проспекта до улицы Кремлевской) и часть Ленинского проспекта (от улицы Машиностроителей до улицы Комсомольской)

6 мая с 12.00 до 14.30 движение будет ограничено по Кокшайскому проезду, участку улицы Строителей (от улицы Карла Маркса до улицы Машиностроителей), участку улицы Машиностроителей (от улицы Строителей до Ленинского проспекта) и участку Ленинского проспекта (от улицы Машиностроителей до проспекта Гагарина).

В тот же день с 15.30 до 16.00 перекроют участок Ленинского проспекта (от дома №24г до проспекта Гагарина), участок проспекта Гагарина (от Ленинского проспекта до улицы Успенской), участок улицы Успенской (от проспекта Гагарина до улицы Первомайской), участок улицы Первомайской (от улицы Успенской до улицы Суворова), участок улицы Суворова (от улицы Первомайской до улицы Машиностроителей) и участок улицы Машиностроителей (от улицы Суворова до улицы Зеленой).

7 мая с 13.30 до 14.30 будет ограничено движение на участках улицы Машиностроителей (от Ленинского проспекта до улицы Зеленой) и Ленинского проспекта (от Машиностроителей до проспекта Гагарина). А с 15.30 до 16.30 – на участках Ленинского проспекта (от дома №24г до проспекта Гагарина), проспекта Гагарина (от Ленинского проспекта до улицы Успенской), улицы Успенской (от проспекта Гагарина до улицы Первомайской), улицы Первомайской (от улицы Успенской до улицы Суворова), улицы Суворова (от улицы Первомайской до улицы Машиностроителей), улицы Машиностроителей (от улицы Суворова до улицы Зеленой).

В День Победы также не обойдется без перекрытия дорог. В частности, 9 мая с 8.00 до 10.00 недоступными для автовладельцев станут участок улицы Машиностроителей (от Ленинского проспекта до улицы Зеленой) и участок Ленинского проспекта (от улицы Машиностроителей до проспекта Гагарина).

Тогда же, 9 мая, но с 12.00 до 14.30 ограничено будет движение на участке Ленинского проспекта (от дома №24г до проспекта Гагарина), участке проспекта Гагарина (от Ленинского проспекта до улицы Успенской), участке улицы Успенской (от проспекта Гагарина до улицы Первомайской), участке улицы Первомайской (от улицы Успенской до улицы Суворова), участке улицы Суворова (от улицы Первомайской до улицы Машиностроителей), участке улицы Машиностроителей (от улицы Суворова до улицы Строителей), участке улицы Строителей (от улицы Машиностроителей до улицы Карла Маркса) и участке Кокшайского проезда (от улицы Строителей до границы Йошкар-Олы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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