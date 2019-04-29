2019-04-29T19:09:06+03:00
Звезды

Уроженка Казани певица МакSим о ДТП, в котором она пострадала: "Слава богу, что я была пристегнута!"

Сейчас она находится в зарубежной клинике
Ирина ЛЕСКОВА
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Она очень переживает из-за того, что это происшествие стало причиной сбоя гастролей и планов.Она очень переживает из-за того, что это происшествие стало причиной сбоя гастролей и планов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Тревожное сообщение о том, что во время поездки в аэропорт певица МакSим попала в аварию и получила сильные травмы, сильно огорчило ее поклонников. Уроженка Казани попала в ДТП когда торопилась на съемки нового клипа "Абонент недоступен". Фанаты поспешили пожелать ей выздоровления.

И вот МакSсим немного оправилась и смогла подробнее рассказать о той аварии.

- Слава богу, я была пристегнута, хоть и ехала на заднем сиденье, иначе даже страшно представить, чем бы все закончилось, - вспоминает МакSим в интервью изданию "СтарХит". - Сначала не поняла, что произошло, настолько быстро это случилось. Помню, как машину сильно мотнуло в сторону, я ударилась головой и на какое-то время потеряла сознание. Судя по всему, быстро очнулась, боли от шока даже не чувствовала… Потом водитель рассказал, как авто закрутило и мы чудом не оказались в кювете.

Певицу тут же увезли в больницу, где врачи провели подробный осмотр и назначили лечение. Сообщали, что на некоторое время МакSсим потеряла память, но теперь с ней уже все хорошо. Сейчас она восстанавливается в зарубежной клинике, рядом находятся ее близкие люди.

Сама звезда очень переживает из-за того, что это происшествие стало причиной сбоя гастролей и планов.

- Только в клинике осознала, как тело буквально ломит, - призналась "СтарХиту" певица МакSсим. - Просто шок. До ног первое время невозможно было даже дотронуться, когда врачи оказывали помощь. Повезло, что обошлось без переломов. Челюсть, на которую пришелся основной удар, очень болит. Стараюсь соблюдать все предписания докторов и поскорее снова вернуться в строй. Безумно обидно, что подвела столько людей - поклонников, организаторов концертов, команду: в Москве должны были пройти съемки клипа "Абонент недоступен". Очень переживаю по этому поводу. Все запланированные выступления обязательно состоятся, но, к сожалению, чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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