2019-04-29T19:09:06+03:00
Звезды

"Ухаживать сама за мужчиной я не привыкла": экс-девушка певца Элвина Грея из Татарстана стала новой участницей шоу "Дом 2"

24-летняя Алина Галимова не в первый раз пытается наладить свою личную жизнь посредством телевизионного проекта [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/diva_rozenbergФото: instagram.com/diva_rozenberg
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24-летняя уроженка Чистополя Алина Галимова стала новой участницей телестройки "Дом 2". Во время знакомства с "коллегами" девушка представилась известной в Татарстане певицей. Однако в республике она больше известна как экс-возлюбленная певца Элвина Грея. С ним Алина встречалась на протяжении 5 лет, но после пара рассталась. По одной из версий, артист предпочел ей карьеру.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

На "Доме 2" же девушка заявила, что ей понравился один из действующих участников - Захар Саленко. Алина отметила, что если взять красивую девушку и красивого парня, то получится хорошая пара.

- Пришла к Захару Саленко. Но у нас полный дисконект! Ждала, как Хатико, его целую неделю! Все понимаю: парень самовлюбленный и девочки идут толпами, но ухаживать сама за мужчиной я не привыкла. А может быть просто реальность не оправдала мои ожидания, - написала Галимова на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Известно, что это далеко не первая попытка Алины наладить свою личную жизнь посредством телевидения. Так, в 2018 году девушка пробовала себя в роли претендентки на сердце рэпера Егора Крида в телепроекте "Холостяк". Тогда она, правда, не вошла в основной состав участниц.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Вне шоу Алина занимается вокалом и спортом, а также пробует себя в качестве фотомодели для глянцев и магазинов одежды. Кроме этого, она занимается продажей косметики и средств ухода за волосами. Сейчас девушка живет в Москве. По ее словам, она мечтает о настоящей любви и семье.

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

Фото: instagram.com/diva_rozenberg

ИСТОЧНИК KP.RU

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