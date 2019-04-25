2019-04-25T16:27:35+03:00
Происшествия

"Видео не для слабонервных": в Ульяновске двое мужчин жестоко забили собаку арматурой

Она выжила и сейчас ее выхаживают сотрудники предприятия, территорию которого животное охраняло [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Собака выжила, несмотря на серьезные травмы.Собака выжила, несмотря на серьезные травмы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Очередное шокирующее видео появилось в интернете. На кадрах - одна из автобаз на территории Ульяновска. На записи отчетливо видно, как двое мужчин шли по дороге. При этом один из них прятал, что-то за спиной. Присмотревшись можно понять, что это железный прут - арматура.

Мужчина с приятелем приблизился к проходной предприятия и прямо в дверях начал избивать собаку по кличке Миша той самой арматурой. Наносил удары так, как будто пытался убить животное

В Ульяновске двое мужчин жестоко забили собаку арматурой.соцсети

Всего собаке было нанесено примерно 7 ударов арматурой. При этом, никто не сумел помочь животному. По некоторым данным, на предприятии был охранник, но вязаться в инцидент он не смог.

Все произошло 21 апреля. но видео в интернет выложили только сейчас. Многочисленные жители Ульяновска требуют найти живодеров и наказать их по всей строгости закона. В Сети даже намеревались устроить над мужчинами с арматурой показательный самосуд.

Меж тем, по данному факту в полицию уже подали заявление. Подписи в защиту животного, которое, по словам горожан, не представляло опасности, поставили 15 человек.

- Все происходило ночью, база была закрыта. Эти двое мужчин в это время находились внутри базы, получается, что это местные работники. На автобазе много боксов, которые сдаются в аренду. Эти люди, когда попали под камеру, шли с территории базы на выход с прутом и нанесли несколько ударов собаке, а потом спокойно вышли. Животное там живет не первый год, собаку знает вся база, - цитирует портал ulpressa.ru председателя благотворительной организации по защите животных «Подарок судьбы» Наталью Подшивалову.

По данным зоозащитников, пока злоумышленников найти не удалось.

- Такие преступления нельзя спускать с рук. Прошло 5 дней преступники не найдены, полиция проводит проверку. Проверку чего? - задаются вопросом в группе благотворительной организации по защите животных «Подарок судьбы» в соцсетях.

Меж тем, сторожевой пес сумел выжить после жесточайшего избиения. После той истории собаку отправили в ветеринарную клинику. Сейчас пса выхаживают чуть ли не всей автобазой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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