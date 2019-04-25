2019-04-25T15:48:23+03:00
Происшествия

В Чувашии из-за пенсионерки едва не загорелась деревня и колония с заключенными

Пламя выжгло все на площади трех гектаров. Пожар удалось потушить с помощью местных жителей [фото, видео]
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
С огнем в итоге удалось справиться силами МЧС и местных жителей.С огнем в итоге удалось справиться силами МЧС и местных жителей.Фото: На связи
Изменить размер текста:

В Чувашии полыхают пожары - в полях горит сухая трава. И по большей части всему виной именно человеческий фактор.

Так, на днях при сжигании травы сгорели шесть домов в деревне Дмитриевка Канашского района. А 24 апреля пожарные, тушившие поля уже в Чебоксарском районе, обнаружили там обгоревшее тело мужчины. Именно он, по предварительным данным, и сжигал сухую траву.

Но несмотря на это, а также на все предостережения об опасности и бесполезности пала сухой травы, люди продолжают зажигать костры.

Результат не застает себя долго ждать. В этот четверг, 25 апреля, в 9.50 в одном из дачных поселков возле села Табанары Чебоксарского района 77-летняя пенсионерка на территории своего загородного дома также решила сжечь сухую траву.

Несмотря на все предостережения об опасности и бесполезности пала сухой травы, людипродолжают зажигать костры. Фото: На связи

Несмотря на все предостережения об опасности и бесполезности пала сухой травы, людипродолжают зажигать костры.Фото: На связи

В итоге ветер погнал пламя на соседнее поле. Там огонь разросся и направился в сторону других домов и двум автозаправкам. Дым над федеральной трассой М-7 "Москва-Уфа" виден за несколько десятков километров.

В Чувашии из-за пенсионерки едва не загорелась деревня и колония с заключенными. Автор: На связи.

На место ЧП прибыли пожарные МЧС Чувашии. Вместе с ними на борьбу с огнем поспешили и местные жители. Они пригнали три трактора, которые начали перепахивать поле, чтобы остановить пожар, который идет на деревню и находящуюся рядом исправительную колонию №7.

Дым был виден за несколько десятков километров. Фото: На связи

Дым был виден за несколько десятков километров.Фото: На связи

- С огнем удалось справиться силами МЧС и местных жителей, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства Чувашии. - Общая площадь пожара превысила три гектара. Пенсионерка призналась, что пожар произошел из-за костра на ее дачном участке.

Огонь готов был перекинуться на соседнюю деревню и находящуюся поблизости исправительную колонию. Фото: На связи

Огонь готов был перекинуться на соседнюю деревню и находящуюся поблизости исправительную колонию.Фото: На связи

Отметим, что особый пожароопасный режим в Чувашии начинает действовать с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Герои России, родившиеся в Чувашии, начнут получать по 120 тысяч рублей в год
Росгвардейцы Татарстана помогли эвакуировать людей из горящего дома
В пятницу, 26 апреля, в Чебоксарах завершится отопительный сезон
Президента Татарстана попросили запретить продажу спиртного во время Рамадана 2019
В Татарстане водитель на скорости вылетел с дороги в реку и погиб
KazanSummit 2019: Владимир Путин назвал мусульманские страны традиционными партнерами России
35 тысяч жителей Чувашии не смогут покинуть пределы России из-за долгов
В Набережных Челнах девушка, убегая от шайтанов, разгромила два кафе
Через Канаш в Чувашии и Шали в Татарстане: стал известен маршрут платной автотрассы Москва–Казань
Казахстан увеличит экспорт своей продукции в Татарстан в 6 раз
Санатории-2019: все об отдыхе и лечении в здравнице «Ставрополь»
В Марий Эл столкнулись "Газель", фура и "КАМАЗ": один человек погиб
Татарстанская авиакомпания запускает международный рейс "Махачкала-Тбилиси"
В Татарстане в аварии с иномаркой погиб водитель "Оки"
В Татарстане выяснили какая из докторских колбас самая вкусная
29 апреля в Казани на улице Кремлевская перекроют движение из-за построения «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы»
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил создать метрополию из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска
В Казани трамвай, сошедший с рельс, поднимали краном
В 2019 году Чувашия потратит более 300 миллионов рублей на оздоровление реки Волга