В Чувашии полыхают пожары - в полях горит сухая трава. И по большей части всему виной именно человеческий фактор.

Так, на днях при сжигании травы сгорели шесть домов в деревне Дмитриевка Канашского района. А 24 апреля пожарные, тушившие поля уже в Чебоксарском районе, обнаружили там обгоревшее тело мужчины. Именно он, по предварительным данным, и сжигал сухую траву.

Но несмотря на это, а также на все предостережения об опасности и бесполезности пала сухой травы, люди продолжают зажигать костры.

Результат не застает себя долго ждать. В этот четверг, 25 апреля, в 9.50 в одном из дачных поселков возле села Табанары Чебоксарского района 77-летняя пенсионерка на территории своего загородного дома также решила сжечь сухую траву.

Несмотря на все предостережения об опасности и бесполезности пала сухой травы, людипродолжают зажигать костры.Фото: На связи

В итоге ветер погнал пламя на соседнее поле. Там огонь разросся и направился в сторону других домов и двум автозаправкам. Дым над федеральной трассой М-7 "Москва-Уфа" виден за несколько десятков километров.

В Чувашии из-за пенсионерки едва не загорелась деревня и колония с заключенными. Автор: На связи.

На место ЧП прибыли пожарные МЧС Чувашии. Вместе с ними на борьбу с огнем поспешили и местные жители. Они пригнали три трактора, которые начали перепахивать поле, чтобы остановить пожар, который идет на деревню и находящуюся рядом исправительную колонию №7.

Дым был виден за несколько десятков километров.Фото: На связи

- С огнем удалось справиться силами МЧС и местных жителей, - сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства Чувашии. - Общая площадь пожара превысила три гектара. Пенсионерка призналась, что пожар произошел из-за костра на ее дачном участке.

Огонь готов был перекинуться на соседнюю деревню и находящуюся поблизости исправительную колонию.Фото: На связи

Отметим, что особый пожароопасный режим в Чувашии начинает действовать с 1 мая.