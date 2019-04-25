Спаситель Сорокин: защитник «Рубина» вновь уберег команду от конфуза - на сей раз от поражения аутсайдеру

Казанский «Рубин» медленно, но верно опускается вниз по турнирной таблице. Если после осенней части сезона казанцы шли шестыми, то перед матчем 25 тура с «Уфой» уже опустились на 10 место.

Перед матчем 25 тура «Рубин» уже опустился на 10 место.Фото: Алина НИЗАМОВА

В этом, собственно, есть причины. Финансовые проблемы, уход лидеров, набор новых игроков из молодежи и низших отечественных лиг. Как итог, казанцы всерьез рискуют по итогам сезона оказаться в числе участников переходных матчей за право остаться в элите отечественного футбола.

«РУБИН» И «УФА» В ОДИНАКОВО СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

Однако перспективы «Уфы» еще туманнее. В прошлом сезоне команда умудрилась пробиться в еврокубки и даже одержала несколько побед, а вот на российской арене клуб из столицы Башкортостана прочно осел внизу турнирной таблицы. Команда еще не обезопасила себя даже от прямого вылета из Премьер-лиги.

Матч команды начали осторожно.Фото: Алина НИЗАМОВА

Матч команды начали осторожно, даже как-то чересчур осторожно. Долгое время дело не то, что до опасных моментов, даже до ударов не доходило. Первый сколько-нибудь интересный эпизод произошел лишь на 20 минуте. Круговой пробил по воротам и мяч, после рикошета от одного из защитников «Рубина» попал точно в руки Коновалову.

Долгое время дело до ударов не доходило.Фото: Алина НИЗАМОВА

ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ

«Рубин» ответил спустя 13 минут. После серии передач и рикошетов мяч отскочил к подключившемуся к атаке Калинину. Удар получился сильным, но прошел рядом со штангой. Кстати, в ходе этой атаки травму получил форвард Бухаров. Продолжить матч он не смог. Пришлось экстренно бросать в бой Сагитова.

В ходе этой атаки травму получил форвард Бухаров.Фото: Алина НИЗАМОВА

Игра спокойно катилась к перерыву, как вдруг случился гол. Данил Круговой прострелил в штрафную и мяч, минуя всех игроков, влетел в дальний угол ворот Коновалова. Первоначально показалось, что голкипера «Рубина» дизориентировал чех Ванек, который, казалось бы, подправил мяч ногой и изменил направление полета. Впрочем, на повторе было видно, что он его не касался. Так что гол целиком и полностью заслуга Кругового.

Пришлось экстренно бросать в бой Сагитова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Второй тайм проходил с небольшим перевесом «Рубина». Впрочем, особой остроты у ворот «Уфы» не было. Можно вспомнить разве что дальние удары Игоря Коновалова и Камболова. Оба раза мяч в ворота не попал. У гостей можно вспомнить дальний удар форварда Вомбергара. Мяч прошел в нескольких метрах от штанги.

Второй тайм проходил с небольшим перевесом «Рубина».Фото: Алина НИЗАМОВА

ЕСЛИ БЫ НЕ СОРОКИН «РУБИН» БЫ НЕ ДОСЧИТАЛСЯ ШЕСТИ ОЧКОВ

Когда начало казаться, что «Рубин» и не отыграется, на выручку в очередной раз пришел защитник Сорокин. После навеса Полоза он в высоком прыжке головой переправил мяч точно в ворота Беленова.

После навеса Полоза Сорокин в высоком прыжке головой переправил мяч точно в ворота Беленова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Этот гол для Сорокина стал уже пятым в нынешнем сезоне. При этом, его голы неизменно спасали казанцев от поражения. Так было в играх с «Ростовом» и «Спартаком», а в матче против «Зенита» Сорокин и вовсе оформил дубль и принес «Рубину» победу - 2:1.

Этот гол для Сорокина стал уже пятым в нынешнем сезоне.Фото: Алина НИЗАМОВА

Путем нехитрых подсчетов, можно сделать вывод, что если бы не Сорокин, то «Рубин» бы не досчитался шести очков и сейчас бы находился вместе с той же «Уфой» в зоне стыковых матчей.

«РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРНЫЙ»

Что касается отчетного поединка, то концовка прошла в обоюдоострых атаках. Впрочем, результативной так ни одна из них и не стала. Итог – 1:1. «Рубин» набрал 31 очко и остался на 10 месте в турнирной таблице в 4 очках от зоны стыков.

Концовка прошла в обоюдоострых атаках.Фото: Алина НИЗАМОВА

«Уфа» же почти гарантировано будет отстаивать право остаться в элитном дивизионе. В активе башкирского клуба только 22 очка.

- Думаю, первый тайм сыграли неважно, переволновались. В целом, думаю, результат закономерный. Паники нет, мы понимаем наши ошибки. К сожалению, не ясно, что с Бухаровым. Вроде форму набирает, и если он сейчас выпадет надолго, то это будет проблема для нас, - подвел итог матча наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

Курбан Бердыев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Свой следующий матч «Рубин» проведет в Москве против «Спартака». Матч состоится в понедельник, 29 апреля.