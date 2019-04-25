Не «сживайтесь» с катарактой!

Эксперт: Искандер Рифович Баширов, заведующий хирургическим отделением офтальмологической клиники «КОРД»

- Катаракта –известный недуг, в большинстве случаев, возрастной, однако за последние годы он очень «помолодел». Если раньше катаракта возникала, как правило, после 60-ти, то сейчас не редки пациенты и 40-45 лет.

При данном заболевании происходит изменения в тканях хрусталика, он начинает мутнеть, плохо пропускать свет. Как результат – человек все хуже видит, появляется, как говорят сами пациенты, «пелена перед глазами». Какой-то период человек может компенсировать это очками, но со временем при развитии катаракты они перестанут спасать - потребуется операция.

На сегодня хирургический метод – единственный и проверенный способ восстановить зрение и избавиться от катаракты. Никакие чудодейственные капли и препараты этого сделать не смогут. Если катаракту не оперировать, то зрение можно потерять практически полностью - человек сможет только сказать, темно сейчас или светло. Это крайняя степень, до которой доводить не стоит!

По европейским стандартам показание к операции катаракты – снижение зрения ниже 50%, пусть даже одного глаза. Для примера: 50% - это если вы читаете пять и меньше строчек по таблице проверки зрения.

Сейчас есть эффективная, вошедшая в «золотой стандарт» и признанная во всем мире методика избавления от катаракты – ультразвуковая факоэмульсификация. Это безболезненная операция, без больших разрезов и швов. Катаракта убирается через проколы в 1,5-2 мм, которые не требуют наложения швов. Она малотравматична для глаза, по времени в среднем занимает 12 минут. Госпитализация не требуется, повязку можно снять уже на следующий день. То есть на второй день после операции вы уже будете видеть! Также стоит отметить, что чем раньше прооперироваться, тем лучше, глаз легче перенесет вмешательство.

Важно! Сегодня у пациента есть возможность выбрать искусственный хрусталик – а именно от него зависит качество зрения, которое мы получим - под свои потребности и финансы. Допустим, если вам надо хорошо видеть вдаль, а для близи вы можете пользоваться очками, то вам подберут именно такой хрусталик. Есть нужно хорошо видеть и вблизи, и вдаль, и все – без очков, то есть хрусталики, которые позволяют получить остроту зрения на разных расстояниях. Конечно, операция здесь будет дороже. Но! Операция по замене хрусталика делается только один раз в жизни, поэтому взвесьте все «за» и «против» – ведь итог, который вы получите, останется с вами навсегда!

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