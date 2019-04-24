2019-04-24T11:43:12+03:00
Общество

"Пляжа нет, а загорать хочется": в Ульяновской области девушка на остановке шокировала людей своей наготой

Что побудило ее оголиться на улице, пока не ясно, однако, очевидцы вызвали ей "скорую" [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Необычную картину видели накануне жители поселка Чердаклы, что в Ульяновской области. Прямо на остановке на лавочке лежала девушка. на которой из одежды были только трусы. Прохожие решили сфотографировать необычное зрелище и выложили в интернет.

- Решила позагорать на остановке, - написал автор поста под выложенной фотографией.

После этого в комментариях жители региона начали предполагать, что же побудило девушку раздеться до трусов прямо посреди улицы. Самыми популярными вариантами стало желание действительно позагорать, а также возможное алкогольное опьянение.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

- Ну нет в Чердаклах пляжа! Что ж вы злые-то какие.

- Нет пляжа, а загорать хочется.

- Вместо того чтобы помочь фоткают. Мало ли что с ней, может алкогольное отравление, может передоз. Народ у нас такой - лишь бы сфоткать и пройти, и всем пофиг и тетке и девушке, как будто так и должно быть.

Что стало с девушкой в дальнейшем - пока не ясно. Некоторые из очевидцев сообщают, что к остановке вызвали "скорую помощь", которая увезла девушку в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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