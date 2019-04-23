«Я вышла замуж за самого благородного мужчину на этой планете»: Наталия Фишман-Бекмамбетова сделала официальное признание

В минувший понедельник, 22 апреля, стало известно, что помощница президента Татарстана Наталия Фишман стала женой известного кинорежиссера, продюсера и сценариста Тимура Бекмабетова.

Информация об этом сначала появилась в соцсетях, а после была подтверждена пресс-службой Фишман. В какой-то момент и сам Бекмамбетов опубликовал фотографию «обручальных колец» - их роль сыграли проволоки от шампанскогои, а также снимок с новоиспеченной женой, которая по счету стала третьей. Одна лишь Наталия хранила молчание. Единственное – она исправила свою фамилию в Instagram на Фишман – Бекмамбетова.

Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Однако уже во вторник, 23 апреля, помощница президента Татарстана обнародовала фотографии с минувшего торжества и пикника, который они с Бекмамбетовым и общими друзьями устроили на набережной казанского озера Кабан. Словом, на кадрах можно заметить и дочь кинорежиссера от первого брака – Жанну.

- Кольца из проволоки от шампанского» или как я вышла замуж за самого благородного мужчину на этой планете, - подписала фотографии Наталия.

Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Подруга Фишман – писатель Радмилла Хакова, также поделилась своими впечатлениями от бракосочетания.

- Вчера вышла замуж моя подруга Наташа Фишман. Я плакала в ЗАГСе и потом, когда она говорила тост о человеке, которого любит. Честно, я не могла представить никогда рядом с Наташей никого, потому что не даже в голову не приходило, какой это должен быть человек. А потом он пришел, и с первого взгляда на них стало ясно, что вот эти двое – семья. Думаю, им и жениться для этого было необязательно. Они как будто всегда вместе и были, - написала Радмилла на своей соцстранице.

Фото: instagram.com/radmila.hakova

Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova