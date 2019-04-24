2019-04-24T11:43:44+03:00
Общество

В Казани прошел гала-концерт 22-го фестиваля детско-юношеского творчества «Страна поющего соловья» Программы «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть»

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21 апреля одна из лучших площадок города - сцена Казанской филармонии - приняла гала-концерт XXII регионального фестиваля детского и юношеского творчества «Страна поющего соловья», Программы «Рухият» Благотворительного фонда «Татнефть».

За все время существования конкурса его участниками стали более 50 тысяч ребят и молодых людей в возрасте от 7 лет до 21 года.

Каждый раз этот концерт, благодаря своей атмосфере похож на настоящий праздник. Не стал исключением и этот год: уже на входе всех приветствовали забавные аниматоры, а юные конкурсанты от мала до велика, важные и довольные собой, оживленно общались в холле филармонии. Сцена же, казалось, стала родным домом для всех конкурсантов.

НЕТ БУДУЩЕГО БЕЗ ЭТИХ ДЕТЕЙ

Гала-концерту предшествовали отборочные туры, в которых, по словам председателя комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, экспертное жюри не только оценивало конкурсантов, но и давало советы.

Он поспешил выразить слова благодарности родителям и педагогам за воспитание талантливых ребят.

- Отдельное спасибо «Татнефти». Мы прекрасно знаем, что «Татнефть» - основа благосостояния жителей нашей республики благодаря своему вкладу в бюджет республики, - сказал Валеев.

Спикер также подчеркнул, что мероприятия подобного рода - общий серьезный вклад в развитие будущего республики.

- Все вы работаете на будущее. Без этих талантливых детей, как и без «Татнефти», не представляю будущее Татарстана, - отметил он.

В свою очередь заместитель генерального директора ПАО «Татнефть» по общим вопросам Рустам Мухамадеев также подчеркнул роль это конкурса.

- Все со мной согласятся, что это очень нужный, важный и масштабный конкурс. Благодаря ему мы приобщаем детей к дальнейшему развитию искусства и духовности. Единицы станут профессиональными артистами, но то, что в детстве они участвовали в конкурсе, останется в их памяти на всю жизнь, - отметил он неоценимую роль фестиваля.

СПАСИБО ЗА ПОДАРЕННУЮ РАДОСТЬ

Гран-при конкурса в различных номинациях получили Азалия Зарипова (Альметьевский музыкальный колледж), Рубис Зиатдинов (детская школа искусств Азнакаево), Камиля Абдуллина (детская художественная школа № 1 Альметьевска) и ансамбль песни и танца «Нардуган» (Нижнекамск).

- Для меня сегодня очень важный день, так как мою работу высоко оценили. Спасибо «Татнефти» за подаренную радость детям и поддержку талантливой молодежи, - выступила с ответным словом Камиля Абдуллина. - Главное - верить в себя, и тогда всё получится.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

Из года в год этот конкурс также поддерживает стипендиями талантливых молодых людей, намеренных связать свое будущее с профессиональным творчеством. На этот раз поддержку получили десять студентов из семи городов республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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