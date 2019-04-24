Одеть, чтобы защитить

…Преддверие Всемирного дня охраны труда, апрель. В одном из павильонов Конгресс-центра «Казанская ярмарка» происходит нечто необычное, с виду похожее на какую-то игру, шоу. Сосредоточенно выбирая среди предметов одежды и обуви, а также десятков предметов непонятного на первый взгляд назначения, одни люди одевают других.

Нет, здесь не готовится дефиле! Это участники Республиканского конкурса, инженеры по охране труда выполняют очень непростое конкурсное задание - подобрать спецодежду и вооружить правильными средствами индивидуальной защиты электрогазосварщика, заправщика бензина, электромонтера или лаборанта химико-биологического анализа. И если на конкурсе можно ошибиться, что-то забыть, то в жизни, в реальных условиях опасного производства такие ошибки могут как минимум навредить здоровью работника, а как максимум - стоить человеку жизни.

Непосвященным людям сложно представить себе, насколько важную роль может сыграть спецодежда и как много функций она способна выполнять (конечно, при условии, что она соответствует всем требованиями современного законодательства). Ведь кроме своей главной миссии - защищать человека она, например… может повышать эффективность работы! Связь неочевидная, но прямая: правильная эргономика, высокая функциональность = удобные движения при работе = меньше утомляемость - и как итог, бОльшая эффективность.

А что же говорить о защитной функции! На повышение безопасности с помощью одежды, обуви и СИЗ направлены научные разработки современных трендов спецодежды, представленных в каталоге «Техноавиа». Знаете ли вы, к примеру, что спецодежда может защитить от порезов бензо- или электропилой? Да-да, есть такая «пилостойкая ткань», способная мгновенно блокировать пилу.

Или вот, к примеру, какая специальная ткань нужна для костюмов работникам нефтехимического производства, догадываетесь? Правильно, антистатическая - чтобы случайные искры от соприкосновения с нефтехимическими продуктами не привели к возгоранию. А сколько нюансов при выборе перчаток для работы на опасном производстве! Да и любых других средств защиты. Разобраться во всем этом непросто.

Именно поэтому специалисты компании «Технавиа-Казань» всегда желанные гости на специализированных выставках и мероприятиях по охране труда.

- Мы не просто компания по продаже высокотехнологичной спецодежды и СИЗ, - рассказывает директор ООО «Техноавиа-Казань» Роман Суров. - Мы - эксперты и партнеры наших клиентов в области охраны труда. Мы регулярно выезжаем на предприятия, делимся с вами своими знаниями и опытом, чтобы вместе обеспечивать безопасные условия труда. А также мы проводим постпродажное дополнительное обучение по правильному применению СИЗ. Нас постоянно приглашают на мероприятия, выставки, организуемые в сфере охраны труда.

В прошлом году, к примеру, эксперты компании представляли свой опыт и продукцию на специализированной выставке «Индустрия здоровья. Казань». Принимали участие в зональном семинаре-совещании «Актуальные вопросы обеспечения безопасности труда в строительстве», проводимом в городе Нурлат. Были приглашены на ежегодное совещание постоянно действующей комиссии по безопасности труда ПАО «Татнефть». Проводили демонстрацию возможностей спецсредств на предприятии Тепловых сетей РТ. Выезжали на Ульяновский автомобильный завод и на Йошкар-Олинский мясокомбинат, где провели семинар-презентацию по обеспечению безопасности работ. А на межрегиональном форуме компании ЮИТ для специалистов охраны труда сотрудники «Техноавиа-Казань» провели уникальную презентацию-тренинг на 4-м этаже строящегося здания. Здесь, в настоящих условиях опасного производства (высотное строительство) были продемонстрированы страховочные привязи Техноальп.

Впереди новые выставки, съезды, семинары, обмены опытом. Специалистов «Техноавиа» уже этой весной ждут в компаниях «Татнефть» и «ТАГРАС», а также на Республиканской научно-практической конференции «Безопасность и охрана труда-2019», организованной Министерством труда Республики Чувашия в Чебоксарах. Компания готова предложить своим клиентам продуманные решения по комплексному обеспечению работников средствами защиты, спецодеждой и обувью. За 17 лет работы компании экспертам «Техноавиа-Казань» доверили безопасность своих сотрудников предприятия энергетического и строительного комплекса, нефтяной и газовой отрасли, авиации, а также компании, представляющие многие другие отрасли производства в Поволжье.