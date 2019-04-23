«До 20 чисел мая она будет находиться на реабилитации»: уроженка Казани, певица МакSим попала в серьезное ДТП

Уроженка Казани Марина Амбросимова, известная как певица МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Со слов ее менеджера Маргариты Соколовой, 35-летняя артистка спешила на свой обратный рейс в Москву, где должны были состояться съемки клипа на песню «Абонент недоступен».

- Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации, - написала Соколова на своей соцстранице в Instagram.

sokllovamargarita Певица МакSим попала в серьезное ДТП

Известно, что в связи с аварией все запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь. Соколова отметила, что МакSим выступит в каждом городе, который есть в ее туре. Сама Соколова узнала о произошедшем с артисткой, когда ждала ее на съемочной площадке.

- Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется, - вспоминает менеджер.