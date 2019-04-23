2019-04-23T16:40:28+03:00
Звезды

«До 20 чисел мая она будет находиться на реабилитации»: уроженка Казани, певица МакSим попала в серьезное ДТП

Она торопилась на обратный рейс в Москву, где должны были состояться съемки ее очередного клипа [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В связи с аварией все запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июньВ связи с аварией все запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июньФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Уроженка Казани Марина Амбросимова, известная как певица МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Со слов ее менеджера Маргариты Соколовой, 35-летняя артистка спешила на свой обратный рейс в Москву, где должны были состояться съемки клипа на песню «Абонент недоступен».

- Сейчас самое страшное для нас уже позади и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи - спасибо им огромное! Я прошу вас с пониманием отнестись к нашей ситуации и пожелать Марине скорейшего выздоровления. Ваша поддержка и любовь очень важны и мы это ценим как никогда. Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до 20 чисел мая Марина будет находиться на реабилитации, - написала Соколова на своей соцстранице в Instagram.

sokllovamargaritasokllovamargarita
Певица МакSим попала в серьезное ДТП
1314 отметок «Нравится»221 комментариевInstagram

Известно, что в связи с аварией все запланированные концерты будут перенесены на конец мая и июнь. Соколова отметила, что МакSим выступит в каждом городе, который есть в ее туре. Сама Соколова узнала о произошедшем с артисткой, когда ждала ее на съемочной площадке.

- Сейчас я не могу избавиться от мысли, что я сама лично написала вам ранее, что клип будет на реальных событиях и что такого не было ещё ни у кого - тогда мы ждали Марину рано утром на съёмочной площадке и я представить не могла, как все обернется, - вспоминает менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Президент Татарстана подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно
В Казани уголовное дело о нападении на подростка возле школы переквалифицировали в покушении на убийство
Татарстанцы попытались отсудить деньги у соцсети "ВКонтакте"
В Татарстане задержали водителя, который сбежал после совершения смертельного наезда
В Йошкар-Оле взрослого и группу подростков будут судить за кражи, а также ограбление иностранца
В Татарстане состоялся первый выпуск Банковской школы ВТБ
Чувашия потратит 90 миллионов рублей на закупку мусорных контейнеров
В Чувашии водитель под наркотиками задавил лежащего на дороге мужчину
«Тюбетей Тауэр» и медицинский промпарк в «Казань Экспо»: президент Татарстана рассмотрел ряд инвестпроектов
В Татарстане огласили приговор экс-почтальону, которая присвоила субсидии инвалида-ветерана Великой Отечественной войны
24 апреля в шести районах Казани в ряде домов отключат электричество
В Чувашии вынесли приговор бабушке, которая приготовила детскую смесь с водкой и во сне насмерть придавила внучку
Икона, Коран, машинка Зингер и самовар: музею Казанского Кремля передадут ценности изъятые таможенниками
В Чувашии из-за пала сухой травы сгорели шесть домов и легковушка
В православных храмах Казани Пасхальные богослужения пройдут с 24 по 28 апреля
В Набережных Челнах скончался один из пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме»
Татарстан продолжит работу над проектом ВСМ «Москва-Казань»
В Казани во время пожара пострадала женщина
В Набережных Челнах утвердили 173 избирательных участка к выборам в Госсовет Татарстана
В Марий Эл под колеса легковушки попал 13-летний велосипедист
На время ремонтных работ меняется расписание электричек "Казань-Паратск-Казань"
В Татарстане женщина назвала врачей "скорой" пьяными и пошла под суд
В Казани пройдет концерт симфонического окестра и хора Казанской консерватории
В Татарстане экс-чиновника будут судить за махинации с землей на 2 миллиона рублей
Казанцы начали сдавать макулатуру, чтобы помощь изъятому у наркоторговцев тигренку Луне, которая слепнет
В Казани появятся сувениры с визуальным брендом города