2019-04-23T12:55:56+03:00
Общество

Телеканал "Пятница!" обвинил давно закрывшийся мясокомбинат в Казани в продаже «тухлятины»

В анонсе своего шоу канал заявил, что испорченной продукцией снабжают всю «казанскую область» [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Признал ли телеканал свою ошибку или пост был удален по другому поводу – неизвестноПризнал ли телеканал свою ошибку или пост был удален по другому поводу – неизвестно
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Федеральный телеканал "Пятница!" опубликовал на своей соцстранице анонс выпуска шоу "Инсайдеры". Автор видео уверяет, что кадры сняты в Казани, где в один из мясокомбинатов "торгует тухлятиной".

- Здесь снабжают мясом всю Казанскую область. В том числе школы и детские сады, - сообщает телеканал.

Также на своей соцстранице с анонсом телеканал отмечает, что на предприятие берут сотрудников без медицинских книжек. А если мясо упало на пол, то его поднимают и продолжают готовить. После, его, якобы, еще и накачивают нитритом натрия, чтобы увеличить вес.

Телеканал "Пятница!" обвинил давно закрывшийся мясокомбинат в Казани в продаже «тухлятины». Автор: vk.com/friday_ru.

Как утверждается, журналисту телеканала даже удалось пообщаться с одним из рабочих завода.

- Вот это мясо, которое в школу идет на гуляш, его тоже колют? – спрашивает она.

- А как же? – отвечает сотрудник.

- Да ладно, - удивляется корреспондент.

- Прибыль-то нужна, - совершенно спокойно объясняет мужчина, не боясь камеры.

После, тухлое мясо, якобы, вымачивают в растворе из горчицы и химикатов.

Следующим респондентом журналиста становится какой-то мужчина, сидящий на веранде.

- И что, старое (мясо – Ред.) перерабатывают? – интересуется девушка.

- Не просто старое. Одно время зеленое было, как твои штаны, - невозмутимо отвечает ей собеседник.

В видео сообщается, что сотрудники вовсе не брезгуют своей продукцией. Они и сами пытаются этим мясом на работе.

Заканчивается анонс не менее интригующим отрывком уже из другого интервью с девушкой в белом халате.

- А те, кто покупают, знают, что это просроченное мясо? – интересуется журналист.

- Зачем? Зачем это знать? – удивляется девушка.

Интересно, что пост был удален из группы телеканала. Не исключено, что причиной этого стало возмущение подписчиков, которые напомнили руководству телеканалу "Пятница!" в комментариях под анонсом, что мясокомбинат в Казани закрыт уже более 10 лет, а такого понятия, как "Казанская область" и вовсе никогда не существовало.

- Мясокомбинат в Казани давно закрыт! На его месте уже дома построили! А когда он работал, он был одним из лучших! И писать, и тем более публиковать подобное вы не в праве! Сплошная ложь! Такие люди, как в сюжете, никогда там не работали! – пишет интернет-пользователь Алена Калина.

- «Нитрит натрия используют для увеличения веса»? Нитрит натрия – пищевая добавка Е250, которая используется для окраски мяса и рыбы. Какое увеличение веса? Вы больны чем-то? – интересуется под постом анонса Артур Габтрахманов.

И правда, нитрит натрия – не более чем соль азотистой кислоты. Вещество обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевой продукции как консервант и, побочно, как фиксатор окраски.

- Казанская область, Татарский край, - в свою очередь смеется интернет-пользователь Марат Нуруллин.

Признал ли телеканал свою ошибку или пост с видео анонса программы был удален по другому поводу – неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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