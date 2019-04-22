Тихо и в кругу близких: Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что помощница президента Татарстана Наталия Фишман и известный продюсер, режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов официально поженились в Казани. Информация об этом сначала появилась в соцсетях, а после была подтверждена пресс-службой Наталии, где отметили, что торжество прошло тихо и в кругу близких.

Фото: instagram.com/nataliafishman

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Сразу после ЗАГСа молодожены отправились на набережную озера Кабан, где вместе с гостями устроили пикник. По информации «Бизнес Онлайн», среди приглашенных друзей пары были бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, известный IT-бизнесмен из Казани Дмитрий Еремеев, писатель Радмила Хакова, а также руководитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова.

Об отношениях между 28-летней Фишман и 57-летним Бекмамбетовым говорили много и разное. Кто-то считал, что они встречаются, кто-то утверждал, что между ними есть место лишь дружбе. Сами же они никаких комментариев не давали. Однако в феврале текущего года Бекмамбетов, словно не выдержав, выложил на своей соцстранице фотографию, на которой нежно обнимает Наталию за талию. Тогда у поклонников режиссера не осталось сомнений - это любовь.

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Известно, что известный кинорежиссер познакомился с Фишман, когда она еще не была помощницей президента Татарстана и не занималась развитием парков. По одной из версий, их знакомство состоялось еще в Москве, где Наталия работала советником руководителя городского департамента культуры.