2019-04-22T13:10:25+03:00
Общество

Тихо и в кругу близких: Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана Наталии Фишман

После ЗАГСа молодожены отправились на набережную озера Кабан, где вместе с гостями устроили пикник
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Личные фотографии героев публикации в InstagramЛичные фотографии героев публикации в Instagram
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 апреля, стало известно, что помощница президента Татарстана Наталия Фишман и известный продюсер, режиссер и сценарист Тимур Бекмамбетов официально поженились в Казани. Информация об этом сначала появилась в соцсетях, а после была подтверждена пресс-службой Наталии, где отметили, что торжество прошло тихо и в кругу близких.

Фото: instagram.com/nataliafishman

Фото: instagram.com/nataliafishman

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Сразу после ЗАГСа молодожены отправились на набережную озера Кабан, где вместе с гостями устроили пикник. По информации «Бизнес Онлайн», среди приглашенных друзей пары были бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, известный IT-бизнесмен из Казани Дмитрий Еремеев, писатель Радмила Хакова, а также руководитель фонда поддержки современного искусства «Живой город» Инна Яркова.

Об отношениях между 28-летней Фишман и 57-летним Бекмамбетовым говорили много и разное. Кто-то считал, что они встречаются, кто-то утверждал, что между ними есть место лишь дружбе. Сами же они никаких комментариев не давали. Однако в феврале текущего года Бекмамбетов, словно не выдержав, выложил на своей соцстранице фотографию, на которой нежно обнимает Наталию за талию. Тогда у поклонников режиссера не осталось сомнений - это любовь.

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Фото: instagram.com/bekmambetovtimur

Известно, что известный кинорежиссер познакомился с Фишман, когда она еще не была помощницей президента Татарстана и не занималась развитием парков. По одной из версий, их знакомство состоялось еще в Москве, где Наталия работала советником руководителя городского департамента культуры.

Фото: instagram.com/nataliafishman

Фото: instagram.com/nataliafishman

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Татарстане стартовала акция «Красная гвоздика»
В Казани и селе Сокуры более 300 бывших осужденных приняли участие в субботнике
В Марий Эл рыбак заблудился между островами и вызвал спасателей
В Чувашии под колеса автомобиля на "зебре" попал третьеклассник
«Гибель людей – всегда чудовищная трагедия»: Муфтий Татарстана выразил соболезнования жертвам теракта на Шри-Ланке
ВТБ Капитал Инвестиции запускает ПИФы в мобильном приложении Почта Банка
Казанский "Зенит обыграл самого неудобного соперника
В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели во время пожара 6 человек
В Казани во время пожара в бане погиб мужчина
С 1 мая в Чувашии устанавливается особый противопожарный режим
В Казани на байкера с поддельными правами возбудили уголовное дело
В Татарстане с начала года поступило более 1,6 тысяч жалоб на незаконные свалки
В Марий Эл во время пожара погибла семья с ребенком
В Казани рассказали, где смогут найти работу предпенсионеры
Чебоксарские полицейские задержали серийных магазинных воров-«спортсменов»
В Татарстане впервые удалили у женщины часть печени с опухолью, которая поразила 60% органа
В понедельник днем татарстанцев ожидает до +18 градусов
В Набережных Челнах легковушка протаранила фуру: на дорогу вылилось топливо
На строительство детсада в Казани на улице профессора Камая готовы потратить 235 миллионов рублей
В Марий Эл двух братьев будут судить за жестокое избиение гаишников
На пожаре в Нижнекамске ожоги получили 17 человек: транспортировка очередного пострадавшего прошла без ухудшения его состояния
Глава Минсельхоза Татарстана: «Мы должны создавать достойные условия жизни на селе»