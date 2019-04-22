2019-04-22T11:13:45+03:00
Общество

В Ульяновске пенсионерка выбросила в окно 10 тысяч долларов

Всему виной мошенники, которые обманным путем заставили 79-летнюю женщину расстаться с деньгкми
Екатерина МАРТЫНОВА
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Только после того, как женщина выбросила деньги, она поняла, что ей звонили аферисты.Только после того, как женщина выбросила деньги, она поняла, что ей звонили аферисты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне в соцсетях активно обсуждали поступок ульяновской пенсионерки. 79-летняя женщина выбросила в окно крупную сумму денег. а именно 10 тысяч американских долларов. Конечно, пошли комментарии, что пенсионерам стали больше платить или же что люди красиво живут. Впрочем, подтекст у данной истории был совсем не радостным.

Пенсионерка действительно рассталась со своими сбережениями нестандартным образом. Вот только не по своей воли, а под давлением мошенников.

79-летняя женщина обратилась в полицию, где и поведала свою историю. По ее словам, на мобильный телефон ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее зять доставлен в полицию за совершенное им дорожно – транспортное происшествие с пострадавшими и предложил заплатить за решение проблемы.

- Взволнованная поступившим известием женщина, чтобы урегулировать ситуацию и избежать негативных последствий для родственника, согласилась заплатить. Следуя инструкциям злоумышленника, она сложила все имеющиеся деньги в сумме 10 тысяч долларов и золотые украшения в пакет и выбросила его в форточку. Впоследствии созвонившись с зятем, потерпевшая поняла, что ее обманули и она стала жертвой мошенников, - сообщили в пресс-службе ульяновской полиции.

В настоящее время полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вычислить злоумышленника пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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