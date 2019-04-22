2019-04-22T06:03:42+03:00
Происшествия

В Казани из-за неисправной проводки в огне погибли 6 человек, среди которые дети 11-ти, 9-ти лет и 9-месяцев

На месте возгорания работают эксперты
Лика ИСАЕВА
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В огне погибли шесть человекВ огне погибли шесть человекФото: МЧС Татарстана
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Пожар в частном доме на улице Пестеля в Авиастроительном районе Казани начался поздно вечером. О возгорании в службу "112" сообщили соседи 21 апреля в 23.33, но к этому времени дом был уже полностью объят пламенем.

Соседи сообщили, что в доме проживали шесть человек Фото: МЧС Татарстана

Соседи сообщили, что в доме проживали шесть человекФото: МЧС Татарстана

Приехавшие на место ЧП пожарные от очевидцев узнали, что в кирпичном одноэтажном строении проживают шесть человек - 64-летняя хозяйка дома, ее 36-летняя дочь, 38-летний зять и трое их детей - 11-летний и 9-летний мальчики и 9-месячная девочка. Никого из них на улице не было видно, криков о помощи тоже не было слышно.

Общая площадь пожара составила 100 квадратов Фото: МЧС Татарстана

Общая площадь пожара составила 100 квадратовФото: МЧС Татарстана

Во время тушения пожара их тела были обнаружены сотрудниками МЧС Татарстана.

На месте работают эксперты Фото: МЧС Татарстана

На месте работают экспертыФото: МЧС Татарстана

Пожар на площади 100 квадратов был ликвидирован уже 22 апреля в 0.25.

С огнем удалось справиться в 0.20 уже в понедельник, 22 апреля Фото: МЧС Татарстана

С огнем удалось справиться в 0.20 уже в понедельник, 22 апреляФото: МЧС Татарстана

- На месте работают дознаватели Государственного пожарного надзора и эксперты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «"Испытательная пожарная лаборатория по Республике Татарстан", - сообщил главный государственный инспектор Казани по пожарному надзору Олег Маринин. - Отрабатываются все возможные вероятные причины пожара, одна из наиболее вероятных – электротехническая.

Пожар в Казани стал причиной гибели шести человек, среди них - трое детей.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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