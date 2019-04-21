2019-04-21T21:22:47+03:00
Общество

"Красиво и сексуально": Экс-участница "Дома-2" из Чувашии поделилась горячими фото с отдыха в ОАЭ

Роза Максимова за границей времени зря не теряет [Фото]
Екатерина МАРТЫНОВА
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Фото: instagram.com/roza_maksimova_/Фото: instagram.com/roza_maksimova_/
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Уроженка Чувашии Роза Максимова, ставшая знаменитой благодаря участию в самой долгой стройки в истории телевидения, "Доме 2", после ухода из проекта ведет активную жизнь в своих соцсетях.

Еще во время участия в "Доме 2", да и до прихода на проект, девушка регулярно радовала подписчиков своего Инстаграма весьма эротичными фотографиями. Зачастую она позировала в нижнем белье, а то и вовсе топлес.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Так, накануне Максимова выложила в соцсетях сразу несколько фотографий со своего отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах. Подписчикам кадры пришлись по душе. Так, фигуру девушки называли идеальной, а сами кадры и девушку на них комментировали просто - "Красиво и сексуально".

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Напомним, что Максимова появилась на "Доме 2" в октябре прошлого года. Пришла она на телепроект, как и все, построить любовь. Вот только с этим возникли проблемы. Она пыталась строить романы с несколькими мужчинами, но в результате так и не нашла свою вторую половинку, уйдя с проекта в начале февраля.

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

Фото: instagram.com/roza_maksimova_/

После ухода с "Дома 2", Максимова продолжила активную жизнь в соцсетях, выкладывая довольно откровенные фотографии и посты на своей странице в Инстаграме. Так, например, в марте она призналась, что хочет уменьшить грудь, а затем попыталась угомонить гневные комментарии подписчиков, заявив, что она свободна и спутника жизни у нее пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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