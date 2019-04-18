2019-04-20T19:07:14+03:00
Звезды

Как украсть миллиард у папы вместе с ним

В Казани прошел предпремьерный показ комедии "Миллиард"
Лика ИСАЕВА
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Дети решили украсть у папы миллиард. И он сам отправил их на делоДети решили украсть у папы миллиард. И он сам отправил их на делоФото: кадр из фильма
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Это очень веселая российская комедия - пародия на голливудские боевики с историей Оушена и его друзей, ну или его подруг. Пародия с большой толикой чисто российского юмора. Судя по финалу, нас ждет продолжение похождений папы-бизнесмена и четверых его сыновей.

В главной роли комедии - Владимир Машков. Сюжет откровенно слаб, спасает только игра мастера в виде Машкова. Он - миллиардер и деловой человек, увольняющий сотрудников, конечно, за дело, но как-то так строго и бескомпромиссно, что симпатии к нему явно не испытать. Привык повелевать и все держать под контролем. Не учел только смерти старого друга и партнера по бизнесу. А потому приходится импровизировать - приблизить к себе сыновей, которые, как оказалось, появились у него совершенно неожиданно для него самого, и пообещать им солидную сумму денег за ограбление его же собственного банка. В одной из ячеек суперхранилища ждет своего часа расписка, которая вернет ему все до цента. А пока банками командует команда дочери его скончавшегося партнера. И эта доченька чертовски хороша собой и умна, что так нравится миллиардеру Матвею.

Сыновья у папы оказались очень сказочными в стиле русских народных сказок: "У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак". Четвертого сына по версии "Миллиарда" можно было бы назвать просто - строитель. Этот квартет играет от души, и не их вина, что сценарий явно на троечку.

Глядя на Александру Бортич в роли дочки Матвея тут же вспоминается фильм "Я худею", где только недавно сыграла эта актриса. Становится жаль, что выглядит на экране она пухло, словно бы так и не вернула свой вес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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