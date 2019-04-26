Названы причины пожара на Нижнекамскнефтехиме, где один человек погиб и 16 пострадали

Параллельно с уголовным делом по факту пожара в Нижнекамске, где один человек погиб и 16 пострадали, в приволжском управлении Ростехнадзора идет свое расследование по факту ЧП.

На данный момент его специалисты назвали предварительные причины произошедшего -совмещение огневых и газоопасных работ на опасном производственном объекте Нижнекамскнефтехима.

При этом в Ростехнадзоре считают, что это последствия системных проблем по работе с персоналом на предприятии. За которые должностные лица и сама компания уже не раз была оштрафована.

Речь идет об эксплуатации изношенных и давно устаревших устройств, а также зданий без оценки их техсостояния, низком уровне дисциплины персонала и руководителей при организации подготовки к проведению особо опасных видов работ, недоукомплектованный штат квалифицированных работников, незнание и неготовность сотрудников, а также руководства при локализации и ликвидации последствий аварий.

Так, с 2014 по 2019 года Ростехнадзор выявил на Нижнекамскнефтехиме более 2 600 нарушений. Из-за этого приостанавливалась работа шести опасных производственных объектов. Наложено штрафов на сумму более 10,1 миллиона рублей.

Напомним, 19 апреля на производственной установке Нижнекамскнефтехима произошел пожар. В результате которого один человек погиб и 16 пострадали.

СПРАВКА

В Ростехнадзоре подсчитали, сколько на Нижнекамскнефтехиме с 2014 года произошло аварий:

2015 - 2 (пострадавших нет)

2016 - 1 (2 пострадавших, из них смертельно - 2)

2017 - 2 (4 пострадавших)

2018 - 2 (3 пострадавших, из них смертельно - 1)

2019 - 1 (17 пострадавших, из них смертельно -1).